Wunibald Wösle macht noch zwei Jahre weiter

Zahlreiche sportliche Höhepunkte im Vorjahr, zwei neue Ehrenmitglieder, ein knapper Überschuss in der Gewinn- und Verlustrechnung von 2017, ein gegen Null tendierender Schuldenberg und die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft mit anschließender Wiederwahl: Die Hauptversammlung des VfB Friedrichshafen am Montagabend im Stadionrestaurant ist ohne störende Nebengeräusche verlaufen. Allerdings wurden in den Redebeiträgen der Mitgliederzusammenkunft auch die kleinen und größeren Baustellen offen angesprochen.

Eine davon ist die noch ungelöste Frage, wer in zwei Jahren dem größten Häfler Mehrspartenverereins vorstehen wird. „Ich bleibe dem Verein weiterhin verbunden, allerdings nicht mehr in einer festen Position“, sagte Wunibald Wösle am Rande der turnusgemäßen Delegiertenversammlung – in Anspielung auf das Jahr 2020. Dann werde er, so der amtierende VfB-Präsident, endgültig aus dem Präsidium ausscheiden. Derzeit sei völlig offen, wer ihn als Nachfolger beerben werde.

Ebenfalls vakant, allerdings schon seit Jahren, ist die Position „Vizepräsident Infrastruktur“ in der VfB-Führungsriege. „Ich fordere die stadionnutzenden Abteilungen auf, sich darum zu kümmern. Wir müssen da jemanden finden“, versuchte Wösle im Vorfeld des Tagesordnungspunktes Neuwahlen zu sensibilisieren. Dem pflichtete Walter Raithel bei: „Das ist ein wichtiges und verantwortungsvolles Amt. Gute, bleibende Anlagen fallen nicht im Himmel.“ Obwohl der Ehrenpräsident und Wahlleiter des Abends den erschienenen Vereinsangehörigen den „Höhepunkt des Wahlgangs“ mit warmen Worten schmackhaft machen wollte, fand sich vorerst niemand bereit, für diesen Posten zu kandidieren.

Zumindest stellten sich die anderen Präsidiumsmitglieder, Wunibald Wösle eingeschlossen, geschlossen für eine weitere, zweijährige Amtsperiode zur Verfügung – was die Versammlung, nach erfolgter Entlastung fürs vergangene Vereinsjahr, einstimmig guthieß. Auch die Ehrenmitgliedschaften Nummer 25 und 26 stießen auf Beifall und Zustimmung: Mit der Auszeichnung wurde Peter Heim, der dem VfB-Fußball und für kurze Zeit auch der Tennissparte seit nunmehr 60 Jahren verbunden ist, ebenso bedacht wie der langjährige Abteilungsleiter und Ex-Präsident Manfred Krom.

Weder beim Tagesordnungspunkt „Aussprache zu den Berichten“ noch unter „Anträge“ oder „Verschiedenes“ gab es am Montagabend Rede- oder gar Klärungsbedarf. Entsprechend zügig konnten die Delegierten die Regularien abarbeiten. Murat Korkmaz listete in einem Schnelldurchgang die wichtigsten sportlichen Highlights der einzelnen Abteilungen für 2017 auf, Bettina Mayer berichtete über Marketingaktivitäten und stellte einen VfB-Vereinstag auf dem Stadiongelände in Aussicht. Der genaue Termin werde in Kürze bekanntgegeben.

3677 Mitglieder umfasste der VfB Friedrichshafen zum Stichtag 1. Januar 2018 in den 21 Abteilungen, einschließlich der gut angenommenen Kindersportschule (Kiss). Dass ein dermaßen hohes Mitgliederaufkommen regelmäßige Öffnungs- und Präsenzzeiten in der VfB-Geschäftsstelle nach sich zieht, versteht sich fast schon von selbst. Vereinsmanagerin Caroline Steinbach soll in einer Testphase ab Januar für Fragen und Auskünfte innerhalb und außerhalb des Vereins zur Verfügung stehen.

Was die Liegenschaften des Vereins anbelangt, vermeldet der VfB mehrere Fortschritte. Die Abteilung Ski- und Bergsport hat die Küchensanierung der Vereinshütte in Schwarzenberg (Vorarlberg) erfolgreich bewältigt (Kostenpunkt: 42 000 Euro). Bei den Kanusportlern wurde mit 126 000 Euro ebenfalls kräftig in die Infrastruktur investiert. Und auch der Neubau des VfB-Tennisheims, mit 847 000 Euro größter Brocken im abgelaufenen Vereinsjahr, sei auf gutem Wege, versichert der VfB-Präsident.

Hauptgebäude macht Sorgen

Bei anderen Teilen des Anlagevermögens liegen die Probleme allerdings auf der Hand: Vor allem das Hauptgebäude mit dem Stadionrestaurant ist Anlass zur Sorge. Die Heizungs- und Sanitäranlage ist sanierungsbedürftig, in einem in Auftrag gegebenen Gutachten werden Abriss und Neubau der Anlage empfohlen. Vor einer Entscheidung, so Wösle, wolle man jedoch zunächst die Ergebnisse zur Bedarfsermittlung bei den „Innenstadt-Hallen“ abwarten.

Erfreuliches gibt es beim Thema Finanzen zu vermelden. Schatzmeisterin Alexandra Moosherr präsentierte ein solides Zahlenwerk. Rund 1 984 000 Euro betrugen die Einnahmen im Jahr 2017, denen Ausgaben in Höhe von gerundet 1 918 000 Euro gegenüberstanden.

Und bei der sogenannten „Altlast“, vor nicht allzu langer Zeit noch ein großes Sorgenkind des Vereins, ist endgültig Licht am Ende des Tunnels sichtbar: Der brandaktuelle Stand beim Kapitaldienst beträgt knapp 32 000 Euro an Restschuld. 2020 dürfte das Darlehen endgültig abbezahlt sein.