Unweit von Mietingen scheint der Wald noch in Ordnung. Mächtige Fichtenstämme ragen in die Höhe, zu deren Wurzeln in saftigen Grüntönen die nächste Baumgeneration heranwächst – und zwar vielerorts nicht mit Nadeln, sondern mit Blättern.

Da zeigt sich zweierlei Werk: Der Regen der vergangenen Wochen hält die Bäume gesund, die frühere Arbeit von Förstern sorgt heute für eine zunehmende Durchmischung der Baumarten – ganz wie aktuell gefordert wird.