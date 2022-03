Wunder geschehen

Wunder geschehn, ich habs gesehn. Das passierte nicht nur Nena, sondern auch den Verbrauchern in Friedrichshafen. Und es geschah nicht zu Weihnachten oder Ostern. Nein, einfach so, mitten unter der Woche, vor ein paar Tagen.

Monatelang gab es Lieferengpässe bei den Gelben Säcken, man musste sich mit anderen transparenten Tüten behelfen, und nun? Da liegen plötzlich gleich drei Rollen dieses begehrten Objekts einfach so vor der Haustüre.

„Wunder geschehn, ich habs gesehn. Es gibt so vieles was wir nicht verstehn.“ Man muss also einfach nur an Wunder glauben, dann geschehen sie auch. Sogar in Friedrichshafen.