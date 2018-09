Es ist eine Nacht, die unvergessen bleibt: Eine Nacht, in der innerhalb eines Moments alles anders war. Nicht nur für die 71 Männer, Frauen und Kinder, die bei der Flugzeugkollision über Owingen am 1. Juli 2002 kurz vor Mitternacht ihr Leben verloren. Auch für viele Menschen in Überlingen – und weit darüber hinaus. Seit 15 Jahren gibt es den Verein „Freundeskreis Brücke nach Ufa“. Anlässlich des Jubiläums des Vereins wird in Friedrichshafen ab heute eine Ausstellung gezeigt.

Passend zum 15-jährigen Bestehen wurde die Schau am Freitag. Präsentiert werden zahlreiche Fotos und Zeitungsartikel der vergangenen Jahre. Texte und Bilder, die zum Innehalten und Nachdenken animieren, die aber auch eindrücklich unter Beweis stellen, dass das tragische Flugzeugunglück eine Welle der Hilfsbereitschaft auslöste und somit im Nachhinein viel Gutes bewirkte – dass aus Wut, Trauer und Entsetzen auch nachhaltige Freundschaften und dankbare Gefühle entstehen konnten.

Die Erinnerungen bleiben

Ein russisches Sprichwort sagt: „Alles, was gut endet, ist gut“ – wie Nadja Wintermeyer in ihrer Laudatio betonte. Sie hat sich nach der Vereinsgründung unter anderem in der ehrenamtlichen Arbeit als Dolmetscherin verdient gemacht. Von Selbstverständlichkeit könne freilich keine Rede sein. „Die Wunden, die in die Seelen der Menschen gerissen wurden, die in jener Nacht ihre Liebsten verloren haben, mögen vernarbt sein“, sagte sie. „Die Spuren, die sie hinterlassen haben, bleiben aber.“ Und dennoch sei es möglich geworden, dass die Mitglieder des Freundeskreises heute eine enge Beziehung mit den trauernden Menschen in Ufa verbinde. „Uns alle eint nach wie vor der Gedanke, an der Brücke, die das Schicksal für uns nach Baschkirien und Ossetien errichtet hat, weiterzubauen“, sagte Wintermeyer.

„Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich an jenem Abend mit Kopfschmerzen im Bett gelegen bin“, erzählte Hubert Gobs, der sich als Lehrer der Jörg-Zürn-Gewerbeschule in Überlingen schon seit 1993 für die Jugendbegegnung mit Osteuropa stark macht. Plötzlich habe er einen Knall vernommen, viele orangefarbene Lichter gesehen und unzählige Sirenen gehört.

„Diese Eindrücke habe ich bis heute nicht vergessen“, sagte Hubert Gobs und berichtete davon, dass seit einigen Jahren Jugendliche aus Überlingen im Rahmen des Schüleraustausches Soldatenfriedhöfe in den Oststaaten, 2005 auch Gräber von ehemaligen Kriegsgefangenen in Baschkirien pflegen – und Hand anlegen beim Abschleifen von Kreuzen, beim Reparieren von Zäunen oder beim Unkrautjäten. „Friedensarbeit heißt für uns auch, sich gegenseitig zu respektieren und über den eigenen Tellerrand hinauszublicken“, sagte Gobs. „Man lernt Land und Leute kennen, hat auch Spaß miteinander oder geht zusammen sogar mal in die Banja.“

„Die Emotionen sind nach wie vor stark. In mir kommen immer noch die Tränen hoch“, ergänzte Katharina Martin. Sie wohnt nur zwei Kilometer von der Unfallstelle entfernt. Auch sie hat in ihrem Engagement nicht nachgelassen, hat viele Eltern über all die Jahre in ihrem Schmerz begleitet. „Eher zufällig“ hatte sich Jürgen Rädler damals als Dolmetscher im Krisenstab wiedergefunden. „Als wir im Januar 2003 nach Baschkirien eingeladen wurden, war mir klar, dass wir einen Verein gründen“, sagte der ehemalige langjährige Vorsitzende des Freundeskreises.

Der Tee im Samowar dampfte. Die Frauen der Gruppe Quelle-Rodnik begleiteten die Vernissage mit stimmungsvollen russischen Volksliedern. Das Betrachten und Lesen der zahlreichen Zeitungsausschnitte machte betroffen. Und so stiegen wieder viele Emotionen auf.