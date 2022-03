Wüschtenschtaub

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören. Wir bieten nämlich die Kolumne „Binder stichelt“ auch als Audio-Format an. Hören Sie doch mal rein unter www.schwaebische.de/binderstichelt oder direkt hier:

Die Sahara wie bekannt

produziert jed’s Jahr viel Sand.

Der Sand enthält, au it so dumm,

Calci- sowie Magnesi-um.

Für Bäume die zwoi Elemente

als Dünger me bezoichne könnte.

Wenn jetzt, wie es öfter geht,

in de Sahara Sturmwind weht,

wirbelt auf er allerhand

Schtaub aus der Sahara Sand.

Der Passat bringt, mit Verlaub,

in d‘ Karibik diesen Schtaub

oder etwas links um d‘ Ecken

bis ins Amazonasbecken.

Die Bäumbesitzer det sich freuen,

weil ihre Bäum dann guet gedeihen.

Doch über sotte Wüschtewind

mir hier it so begeischtert sind.

Der Himmel isch nicht mehr derselbe;

sei Farb goht meh ins Schwefelgelbe.

Schtaub aus der Wüschte Sahara

kommt dann bei uns im Hafe ra.

Überall der gelbe Schtaub:

auf der Bäume grünem Laub

und auf deines Häusles Dächle,

sogar au auf deim Heilixblechle.

Letzschte Woch hasch ‘s wäsche lau.

Heut sieht’s wieder aus wie d‘ Sau.

Und aus dem Grund wär i jetzt

für a Wüschte-Feinschtaub-G’setz.