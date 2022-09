Württembergischer Yacht-Club stellt ersten Schweizer Meister im Kite Foiling

Der Württembergische Yacht-Club (WYC) stellt den ersten Schweizer Meister im Kite Foiling, einer ab 2024 olympischen Segeldisziplin: Jan Vöster gewann am zweiten Septemberwochenende die fliegende Jagd um den Titel auf dem Silvaplana See. Darüber hinaus erzielten WYC-Segler in den Ferienwochen so manch anderen respektablen Erfolg.

Vier Wettkampftage waren in der Schweiz angesetzt für die erste Meisterschaft auf dem fliegenden Surfbrett, das von einem Lenkdrachen (Kite) gezogen wird. „Wir konnten aber leider nur an zwei Tagen Rennen fahren, da der Wind entweder gar nicht kam oder extrem unstabil war“, erklärt Jan Vöster vom WYC.

Bekannte Konkurrenten

In der Schweiz gingen 16 Kiter aus sechs Nationen an den Start, der Schweizer Bruce Kessler und der Franzose Ulysse Dereeper war dem 18-jährigen WYC-Kiter bekannt. Vöster kam in den sechs Rennen auf zwei erste und zweite Plätze, die anderen beiden Ergebnisse wurden gestrichen. Am Ende waren es 5,5 Punkte – ebenso viele wie für die beiden engsten Konkurrenten. Dann zählt der letzte Lauf, und den hatte Vöster gewonnen. „Ich freue mich mega, den Titel als erster offizieller Schweizer Meister im Formula Kite (Kitesurfklasse, Anm. d. Red.) gewonnen zu haben“, jubelt das Talent. „Mit einem guten Gefühl“ kann er den Aufbruch nach Sardinen zur Senioren-WM Anfang Oktober kaum erwarten.

Zu Beginn der Ferien hatte ein – nicht mehr ganz so junger – WYC-Segler sogar einen Weltmeistertitel geholt: Thomas Zeller gewann als Crew-Mitglied von Eckhard Kaller (YC Meersburg) bei der Weltmeisterschaft der großen 8mR-Yachten auf dem Genfer See die Wertung in der Sira-Klasse.

Sieger in der J70-Klasse wurde Lukas Ammon auf dem Zwenkauer See bei Leipzig. Die deutsche Meisterschaft dort gilt aber nur als Bestenermittlung, weil nur 16 Boote am Start waren.

Zum deutschen Vizemeister krönte sich Jonne Heimann in der U21-Wertung auf dem iQFOiL-Surfbrett vor Sylt.

Zweitbeste bei der Landesjugendmeisterschaft (LJM) im Laser Radial war Siddhartha Hummler. Auch bei den Optimist-Dinghies kam der WYC-Nachwuchs aufs Podium: Hannah Welker segelte auf Rang drei bei der LJM.

Beim Europapokal der 45-er Nationalen Kreuzer in Kreuzlingen segelten Klaus, Felix und Albert Diesch, Oswald Freivogel, Moritz Rieger und Thomas Stemmer auf Platz fünf.