Württembergischer Yacht-Club ruft Olympia-Team ins Leben

Künftig sollen die Leistungssportler noch bessere Bedingungen beim Württembergischen Yacht-Club (WYC) vorfinden. Das hat der für drei Jahre wiedergewählte Präsident Oswald Freivogel auf der WYC-Mitgliederversammlung angekündigt. „Paris/Marseille ist quasi morgen!“, sagte Freivogel beim Blick auf die olympischen Ambitionen einiger Nachwuchssegler. Und da ein erfolgreicher Club immer wieder über seine Infrastruktur und Organisation nachdenken muss, „haben wir das Olympia-Team WYC ins Leben gerufen“, so Freivogel.

Das bedeutet, dass Ressourcen für Leistungssportler beim größten Segelverein in Baden-Württemberg effizienter eingesetzt werden sollen. Davon profitieren sollen die beiden iQ-Foiler (Windsurfer) Alisa Engelmann und Jonne Heimann. Auf dem fliegenden Surfbrett mit dem Kite-Schirm (Formula Kite) ist Jan Vöster aktiv. Und Lena Weißkichel segelt auf der 49erFX-Jolle. Nach seinem zweiten Platz bei der Kieler Woche hat auch Simon Diesch als 470er-Steuermann wieder seinen Hut in den Ring geworfen und gehört ab sofort auch zum Olympia-Team WYC. Die Erweiterung des Ressorts Jugend um „olympische Segeldisziplinen“ ist eine logische Folge. „Das gewährleistet eine durchgehende Betreuung“, so Freivogel.

Erfolgreiche „Orientierungsphase“ für Simon Diesch

Diesch nimmt damit einen neuen Anlauf auf ein Olympiaticket. Die Sommerspiele in Tokio hatte er knapp verpasst und sich seither dem Jurastudium gewidmet. Ganz abgeschlossen hat er das Thema Olympia aber noch nicht, Gleiches gilt für Vorschoterin Anna Markfort (Verein Seglerhaus am Wannsee). Ein Test war der Monat Juni, den der 27-Jährige Diesch als „Orientierungsphase“ bezeichnete. Zwei Wochen hat er mit Markfort vor Marseille trainiert, dann fünf Tage in Kiel. „Wir haben über die ganze Bandbreite als Team ordentlich zusammengefunden“, sagte Diesch über die neue Crew, die sich jeden Tag ein bisschen steigerte und schließlich im Medaillenrennen bei der Kieler Woche Ende Juni noch bis auf den zweiten Rang nach oben kletterte. Silber bei der Kieler Woche – das führte in Friedrichshafen zur Begeisterung. „Die Ergebnisse für den WYC sind top“, freut sich Jaqueline Egger-Buck, zuständig für die olympischen Disziplinen im WYC.

Herausragende Resultate bei der Kieler Woche gab es auch für Alisa Engelmann als Vierte und Jonne Heimann bei den Surfern auf dem iQ-Foil-Brett.

Im 49er segelte Lena Weißkichel (als Vorschoterin von Nadine Böhm, DTYC Tutzing) in Kiel auf Platz 22 unter den 65 angetretenen Teams. Pia und Rosa Speckle, von olympischen Ambitionen noch ein Stück entfernt, kamen auf Rang 56.

Bei den 29ern war der WYC mit vier Booten vertreten. Fast 130 Mannschaften waren da in Kiel am Start. Allen voran segelten Sophie Schneider und Lukas Goyarzu als drittbestes deutsches Team auf Rang 21. Finn Meichle (WYC) und Frederik Steuerer (Augsburger Seglerclub) beendeten die Kieler Woche auf Platz 62. Nach gutem Auftakt bei viel Wind fielen sie an den folgenden Leichtwindtagen immer weiter zurück. „Die Jungs sind schon zu schwer für die kleine Jolle und werden bald in die nächste Klasse umsteigen“, heißt es in der WYC-Mitteilung. Der leichtere Wind kam dafür Anne-Maria und Ida Bachschmid entgegen: Mit den Plätzen 3, 7 und 1 gaben sie am letzten Tag in der Bronze-Fleet mächtig Gas und verbesserten sich insgesamt auf den 73. Rang. Jana Schneider und Jannes Korn landeten auf Platz 113.