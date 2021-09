Württembergischer Yacht-Club fährt mit weiblicher Verstärkung nach Warnemünde

Der Württembergische Yacht-Club (WYC) hat die Reise nach Warnemünde mit weiblicher Verstärkung angetreten. Beim fünften Event der 1. Segel-Bundesliga auf der Ostsee (17. bis 19. September) gehört Ellen Bauer zum Friedrichshafener Team. Sie wird versuchen, gemeinsam mit Simon und Felix Diesch sowie Carlo Schnetz ein gutes Ergebnis einzufahren. Geplant sind 16 Wettfahrten.

Für Bauer ist es der erste Einsatz in der 1. Segel-Bundesliga. Dennoch besitzt sie eine gewisse Erfahrung: Sie kennt sich auf den in der Liga eingesetzten J70-Yachten bestens aus, so ist sie bei den internationalen Damenregatten schon lange in dieser Bootsklasse aktiv. Beim WYC wird ihr zudem ein maßgeblicher Anteil am Aufbau des Damenteams zugeschrieben. Ihre Teamkollegen haben schon öfters in der Bundesliga gesegelt. Die beiden Diesch-Brüder verstehen sich perfekt, für die Taktik wird Felix Diesch zuständig sein. Schnetz war auch schon mehrfach in der deutschen Segel-Eliteklasse dabei. Er steht für die Integration der Jugend im WYC-Ligakader.

Das Sahnehäubchen

Voller Vorfreude ist Steuermann Simon Diesch. Nach mehreren Monaten Wettkampfpause ist er heiß: „Für mich sind Ligaevents auf dem Meer das Sahnehäubchen“, so Simon Diesch in der WYC-Mitteilung.