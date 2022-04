Württembergischer Landessportbund zahlt Zuschuss

Aufholen nach Corona: Das gilt auch für die Kooperationen von Sportvereinen mit Schulen und Kindergärten. Der Württembergische Landessportbund (WLSB) mit Sitz in Stuttgart zahlt dafür den Sportvereinen je nach Umfang der Zusammenarbeit einen Zuschuss von bis zu 500 Euro. Informationen zur Förderung im kommenden Schul- und Kindergartenjahr 2022/2023 gibt es unter www.wlsb.de/foerdermittel. Die Frist für entsprechende Anträge läuft bis zum 15. Mai.

Wichtige Zusammenarbeit

In den vergangenen zwei Jahren lagen viele Vereinsaktivitäten in Schulen und Kindergärten aufgrund der Corona-Beschränkungen auf Eis oder mussten unterbrochen werden. Trotzdem war die Zahl der Förderanträge für das laufende Schuljahr nur um etwa zehn Prozent zurückgegangen, bei den Kindergärten war sie sogar leicht gestiegen. „Das spricht für eine stabile Partnerschaft, denn für beide Seiten ist die Zusammenarbeit sehr wichtig“, sagt Eveline Leber, Präsidentin vom Sportkreis Bodensee. Da im nächsten Schul- und Kindergartenjahr die Kooperationen wieder uneingeschränkt möglich sein sollten, sei es jetzt wichtig, Förderanträge zu stellen, um Kinder und Jugendliche noch mehr in Bewegung zu bringen und sie wieder für die Vereine zu gewinnen.