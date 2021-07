Würfeln, zocken, knobeln im Museumsgarten

Im Rahmen des „Kultursommers im Museumsgarten“ lädt das Schulmuseum Friedrichshafen in einer Mitteilung zu einem offenen Spieleabend ein. Am Dienstag, 13. Juli, sind ab 17 Uhr im Garten verschiedene Tischinseln aufgebaut, an denen neue Spiele entdeckt und ausprobiert oder selbst mitgebrachte Spiele gezockt werden können.

Sebastian „Neffs“ Jakob vom Seetroll hat neben einigen Spieleneuheiten auch Gartenspiel-Klassiker wie Mölkky und Kubb dabei, für die der große Garten allemal genug Platz bietet. Der Spieleabend findet statt, wenn es um 17 Uhr trocken ist. Ein Ausweichen ins Museum ist derzeit nicht möglich. Der Eintritt ist frei, ein vorheriger Test nicht nötig.