Wortkino zum Gedenken an Dietrich Bonhoeffer

In der Bonhoeffer Kirche Friedrichshafen ist zum Buß- und Bettag am Mittwoch, 17. November, um 19 Uhr der Abend „Der Pastor bleibt Pastor“ des Wortkino Theaters Stuttgart zu sehen.

Im Rahmen der traditionellen ökumenischen Veranstaltung der evangelischen und katholischen Gesamtkirchengemeinde ist an diesem Abend Schauspielerin Gesine Keller auf der Bühne zu erleben. Sie stellt laut Pressemitteilung das Leben und die Gedankenwelt eines unbeirrbaren Kämpfers für Menschlichkeit vor: Dietrich Bonhoeffer. Während die Welt in einer emotionslosen Brutalität versank, habe der in Breslau geborene Pfarrer während der Zeit des Nationalsozialismus für die Bewahrung christlicher Werte gekämpft. Mit seinem Gefühl für Recht und Unrecht sei der Pfarrer zu einem Hoffnungsträger geworden.

Pandemiebedingt werden die Sitzplätze begrenzt sein, teilt der Veranstalter mit. Es greife das gottesdienstliche Hygienekonzept. Ein medizinischer Mund- und Nasenschutz sowie das Abstandsgebot und Händedesinfektion seien Pflicht. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.