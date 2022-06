Wortakrobatik, Physik und Wildnis

Die Kinderuni Friedrichshafen bietet am Samstag, 25. Juni, spannende Seminare und Workshops an. Das teilen die Veranstalter in einem Schreiben mit.

Dabei dreht sich beim Seminar für Kinder unter sieben Jahre alles um Sprichwörter und Redewendungen. So kann man jemandem auf den Zahn fühlen oder das Blaue vom Himmel versprechen, einen Zahn zulegen, jemanden an der Nase herumführen und noch vieles mehr, heißt es in der Ankündigung. Im Seminar sollen die bekanntesten Sprichwörter genauer unter die Lupe genommen werden, um gemeinsam herauszufinden, wo sie herkommen und wie sie entstanden sind.

Kinder der Gruppe B (acht bis neun Jahre) ziehen mit einem Naturpädagogen los und erkunden die Natur. Dabei sollen kleine Geheimnisse direkt vor der Haustür gelüftet werden. Da das Seminar wirklich ins Freie führt, wird um wetterfeste Kleidung gebeten.

Die Teilnehmer der Junioruni erkunden währenddessen die Kräfte der Physik und gehen Fragen wie „Wieso werden wir schneller oder langsamer?“ und“Warum stehen wir überhaupt mit unseren Füßen auf der Erde, die Australier auf der anderen Seite der Kugel aber ebenfalls?“. Im Seminar sollen diese Zusammenhänge gemeinsam erforscht und erkundet werden.

Die Seminare finden am Samstag, 25. Juni von 10 bis 11.30 Uhr am Campus der Zeppelin Universität, Fallenbrunnen 3, statt. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 22. Juni. Mehr Informationen rund um die Anmeldung, Preise und weitere Seminare gibt es online unter www.kinderuni-fn.de

Wem das Programm während des Schuljahres nicht reicht, der kann außerdem noch einen der letzten Plätze bei der Sommerakademie ergattern. Diese findet in der zweiten Ferienwoche vom 1. bis 5. August am Campus der DHBW am Fallenbrunnen täglich von 10 bis 15 Uhr statt – es gibt die Option auf Ganztagesbetreuung von 8 bis 17 Uhr. Interessierte können sich per E-Mail an hallo@kinderuni-fn.de anmelden.