World Masters Innsbruck & Tanzschulmeisterschule

Erfolgreich nach der Sommerpause und zurück in die Normalität, so fanden die World Masters 2022 mit der internationale Österreichische Tanzschule Meisterschaft in Innsbruck, am Samstag, den 27. August im Congresszentrum statt – ausgetragen von der Tanzschule Polai.

Das Congresszentrum Innsbruck mit den Saal Tirol bietet eine großartige geschmückte Bühne für den Tanzsport. Die Tanzschule No.10 war mit dem Tanzpaar Hilde und Thomas Schütze angereist, um Ihr Können im Discofox zu zeigen. Bereits am Vormittag startet das Turnier mit den Sichtungsrunden um die Paare in die richtige Leistungsklasse A (höchste Klasse) und B einzustufen zu können. Hilde und Thomas startet in 2 Altersklassen Hauptklasse (offen für alle) und der Altersklasse 40+. Sie wurden in dem internationalen Teilnehmerfeld jeweils in die höchste A-Klasse gewertet, durch das hochkarätige international besetzte 7-köpfige Wertungsgericht.

Dann standen die Vorrunden der verschiedenen Klassen an, hier konnten das Häfler Tanzpaar mit seiner Discofox-Leistung die Wertungsrichter überzeugen und zogen souverän in die Endrunde in beiden Altersklassen ein. In den Endrunden wurde schon nach einem schnellen unbekannten Discofox-Musikstücks von maximal 2 Minuten entschieden, wer der Gewinner ist. In der Hauptgruppe konnte das No.10 Paar Hilde und Thomas die Musik und ihr Können so präsentieren, dass sie den 2. Platz ertanzten. Darauf folgte gleich noch die Endrunde der Altersklasse 40+, ebenfalls nur mit einer davor nicht bekannten Discofox-Musik in hohem Tempo. Hier konnten das Discofox-Paar Hilde und Thomas Schütze in circa 2 Minuten ihre volle internationale Erfahrung mit ihrem hohen tänzerischen Vermögen ausspielen und die Musik top vertanzen, sowie mit ihrer Präsenz und Darbietung überzeugen und den 1. Platz ertanzten.

Eine rundum gelungene erfolgreiche 30. World Masters Innsbruck & Österreichische Tanzschulmeisterschaft mit internationaler Beteiligung.