Workshops und Mitmach-Angebote während der Jugendmedienwoche

Drohnen, Trickfilm, künstliche Intelligenz, YouTube, Spiele, Musik, Robotik und noch viel mehr gibt es in den Herbstferien wieder in der „Jugendmedienwoche Bodenseekreis“. Mehr als 25 Workshops, Kurse, Vorträge und Mitmach-Angebote laden Kinder, Jugendliche und Eltern ein, Neues zu erkunden, kreativ zu werden und in die Welt der Medien einzutauchen, teilt das Landratsamt Bodenseekreis mit.

Die Termine finden in Friedrichshafen, Überlingen, Markdorf, Tettnang und online statt. Auch die Themen Verantwortung, Sicherheit und Gesundheit spielen dabei eine wichtige Rolle. Profis der Branche zeigen, wie das geht. Die einzelnen Angebote kosten drei Euro pro Person, einige sind kostenfrei. Wegen der meist begrenzten Platzzahl ist eine frühzeitige Anmeldung über die Volkshochschule des Bodenseekreises unbedingt erforderlich unter www.vhs-bodenseekreis.de