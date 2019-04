VfB-Libero Markus Steuerwald glaubt an einen starken Auftritt seiner Mannschaft beim anstehenden Halbfinale der Volleyball-Play-offs gegen die SVG Lüneburg: „Wir brauchen uns nicht zu verstecken“, sagt er und fügt dann hinzu: „Trotz allem.“ Denn: Wirklich überzeugend war die Leistung seiner Mannschaft in den vergangenen Spielen nicht. Eine Formkrise der VfB-Volleyballer sieht der Libero trotzdem nicht.

Mit zwei glatten 3:0-Siegen schlug der VfB Friedrichshafen im Viertelfinale die Volleyball Bisons aus Bühl und zog damit als einzige Mannschaft nach nur zwei Spielen in der Best-of-Three-Serie ins Halbfinale ein.

Nur: Bühl war – nicht nur auf dem Papier – die schlechteste Mannschaft, die das Viertelfinale erreichte. Durchwachsene Auftritte reichten den Friedrichshafenern zum Sieg. Trainer Vital Heynen bezweifelt, dass diese Leistung für den Rest der Play-offs reicht. „Wir müssen besser spielen als gegen Bühl. Sonst wird jeder Gegner für uns zum Problem“, sagte er und kündigte an, in der Vorbereitung auf das Halbfinale härter zu trainieren als sonst.

„Wir trainieren zur Zeit schon mehr als sonst in den Play-offs“, sagt Steuerwald zwischen zwei Trainingseinheiten. „Aber wir haben ja auch viel Zeit.“ Genau eine Woche liegt zwischen dem letzten Viertelfinalspiel in Bühl und dem ersten Halbfinale am kommenden Mittwoch. Dann treffen die VfB-Volleyballer auf die SVG Lüneburg, die am Sonntag im Viertelfinale das entscheidende dritte Spiel gegen Frankfurt mit 3:2 (20:25, 25:14, 25:22, 31:33, 15:10) für sich entschied.

Dass es mit der SVG Lüneburg gegen einen Gegner geht, den der VfB Friedrichshafen aus Liga und Pokalfinale bereits gut kennt, ist für den 30-jährigen Steuerwald nicht unbedingt ein Vorteil. „Wir analysieren uns natürlich gegenseitig“, sagt er. „Wir wissen viel über die Lüneburger, aber die wissen eben auch viel über uns.“ Am Ende werde es deshalb darauf ankommen, wer die eigenen Stärken und die gegnerischen Schwächen am besten ausspielen könne. „Aber da sind wir mit unserem Trainer- und Scoutteam auf jeden Fall gut aufgestellt.“

Trotzdem ist auch Steuerwald unzufrieden mit der aktuellen Leistung seiner Mannschaft. „Wir müssen uns steigern, wir müssen unbedingt besseren Volleyball spielen“, sagt er. „Wir waren in Bühl weder in der Annahme, noch im Block oder in der Abwehr wirklich sicher.“

Für den Libero liegt der Grund für die aktuelle Leistung jedoch nicht in der sportlichen Form des VfB, sondern vielmehr in den eigenen Köpfen: „Ich kann mich nicht erinnern, wann wir mal einen Satz gegen Bühl verloren haben“, sagt er. „So etwas hat man dann halt vielleicht schon im Unterbewusstsein und spielt dann nicht so konzentriert wie sonst.“ Es sei vielleicht ein dummes Sprichwort, sagt Steuerwald dann, „aber ein gutes Pferd springt eben nur so hoch wie es muss“.

Fest steht aber auch: Gegen die Lüneburger, gegen die man noch im Januar in der ZF-Arena mit 2:3 verlor, wird das VfB-Pferd ein ganzes Stück höher springen müssen, als gegen die Bisons aus Bühl.