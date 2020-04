Noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie hat im Schützenhaus der Schützengesellschaft Friedrichshafen die Jahreshauptversammlung stattgefunden. Dabei war das Vereinsgebäude bis auf den letzten Platz belegt, und das hatte auch einen Grund: Zum einen waren viele auf den Geschäftsbericht der Vorstandschaft gespannt, zum anderen waren die Mitglieder aufgefordert den ersten Block der Vorstandschaft zu wählen, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach der Begrüßung der zahlreich erschienen Mitglieder durch Oberschützenmeister Wolfgang Vogt stellte die amtierende Vorstandschaft ihre Jahresberichte über ihre Tätigkeiten des vergangenen Geschäftsjahrs vor. Hier wurde deutlich, dass im vergangen Jahr wieder viel an der Anlage gearbeitet und modernisiert wurde, erklärt die Schützengesllschaft. Aufgrund von diversen Veranstaltungen rund um das Schützenhaus fiel dann auch der Kassenbericht durch die Kassiererin Simone Hausmann positiv aus.

Auch sportlich gab es viel zu berichten: Sportleiter Gerhard Buri stellte zwar fest, dass die Starts bei Meisterschaften im vergangen Jahr moderat zurückgingen, dies liegt aber auch an den geänderten Qualifikationsregelungen durch den Verband.

Auf den Tagesordnungspunkten standen auch Wahlen. So wurde zum Beispiel Wolfgang Vogt mit großer Mehrheit in seinem Amt als Oberschützenmeister für weitere vier Jahre gewählt. Ebenfalls bestätigt wurde Ralf Bodammer in seinem Amt als zweiter Schützenmeister. Neu gewählt werden mussten in diesem Jahr die Posten des Kassieres, des Sportleiters und eines Beisitzers, da Simone Hausmann, Gerhard Buri und Linda Schmucker sich nicht erneut zur Wahl aufstellten. Als Kassier konnte Joachim Meffle gewonnen werden, der sich ab sofort um die finanziellen Belange des Vereins kümmert, heißt es in der Mitteilung. Als neuer Sportleiter und somit Nachfolger von Buri wurde Christoph Erdle einstimmig gewählt. Als neuen Beisitzer wurde zudem Klaus Wirth gewählt. Bereits in der Jugendversammlung wurde Mario Lude als neuer Jugendleiter gewählt und nun an der Hauptversammlung von den Mitgliedern bestätigt.