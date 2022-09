Wolfgang Sigg erhält Willy-Brandt-Medaille

Im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes der SPD-Kreisverband Bodensee und der SPD Friedrichshafen wurde Wolfgang Sigg für seinen langjährigen und engagierten sozialdemokratischen Einsatz die Willy-Brandt-Medaille verliehen. Mit dieser werden Mitglieder der SPD ausgezeichnet, die sich „um die Sozialdemokratie in besonderer Weise verdient gemacht haben“, heißt es in der Pressemitteilung des SPD-Ortsvereins Friedrichshafen.

Bereits zu Schülerzeiten war Sigg politisch engagiert und hat in seiner Jugend seinen Standpunkt gegen Nazis deutlich gemacht. Nach seinem Jurastudium kam er 1973 nach Friedrichshafen in das eingemeindete Kluftern und hatte mit weiteren Genossinnen und Genossen den SPD Ortsverein Kluftern gegründet. Von 1975 bis 1984 war Sigg der Vorsitzende. Im Jahr 1984 wurde er zum Ersten Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen gewählt – mit einer Amtszeit von insgesamt 16 Jahren. Im Ortschaftsrat war er 15 Jahre aktiv, 30 Jahre im Kreisrat. Er ist seit 18 Jahren im Gemeinderat Friedrichshafen und derzeit der Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Die Linke.

„Wenn man sich mit ihm beschäftigt, merkt man, er hat schon alles gemacht“, stellt Bernd Caesar, Vorstand der SPD Kluftern, über den Medaillenträger fest. So ist Sigg unter anderem Mitgründer des Stadtverkehrs Friedrichshafen, engagiert sich bei Universitäts-Gründungen, ist Gründungsgeschäftsführer der Zeppelin-Museums-GmbH und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Medizin Campus Bodensee. „Wolfgang hatte und hat im konservativen Oberschwaben Erfolg, nicht weil er in der SPD ist, sondern obwohl er in der SPD ist,“ so Caesar. Nach viel Applaus überreichte Matthias Eckmann, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und Mitglied im Gemeinderat, die Urkunde sowie die Willy-Brand-Medaille an Wolfgang Sigg. „Du kannst delegieren, loben und motivieren. Die Menschen um dich herum arbeiten gerne mit dir zusammen“, sagte Eckmann.