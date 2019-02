Wolfgang Riehle wird Vorsitzender des Gestaltungsbeirat

Bei einem Treffen im Technischen Rathaus haben die Mitglieder des Beirates für Architektur und Stadtgestaltung (kurz Gestaltungsbeirat) festgelegt, wer den Vorsitz des Gremiums übernimmt: Zum Vorsitzenden wählte der Beirat Wolfgang Riehle (Architekt, Büro Riehle und Assoziierte Architekten und Generalplaner bis Ende 2018, Reutlingen, Ehrenpräsident der Architektenkammer Baden-Württemberg). Seine Stellvertreterin ist Andrea Gebhard (Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin, Büro Mahl Gebhard Konzepte in München). Das teilt die Stadt Friedrichshafen in einer Pressemitteilung mit.

Dem unabhängigen Expertengremium gehören außerdem Peter Fink (Architekt und Stadtplaner, Büro mfp in Ulm) und Josef Fink (Architekt, Büro Fink Thurnher in Bregenz) an. Ziel des Treffens war es, sich kennenzulernen, Formalitäten abzuklären, den Vorsitzenden zu wählen und die Sitzungstermine festzulegen.

Am 19. November 2018 beschloss der Gemeinderat einen Gestaltungsbeirat zu berufen. Dieser traf sich nun zum ersten Mal, um sich kennenzulernen und Einzelheiten für die zukünftige Arbeit festzulegen. Der Gestaltungsbeirat trifft sich im Abstand von etwa zwei Monaten zu den Sitzungen.

Vorträge geplant

Zudem plant die Geschäftsstelle eine Vortragsreihe, in der sich die Gestaltungsbeiräte der Öffentlichkeit vorstellen. Die Vorträge, der Veranstaltungsort und das Vortragsthema werden jeweils rechtzeitig vorher in den Medien und im Internet auf der Seite der Stadt Friedrichshafen veröffentlicht. Der erste Vortrag ist für Mittwoch, 24. April geplant. An diesem Abend stellt sich der Vorsitzende des Gestaltungsbeirates, Wolfgang Riehle, vor. Ort und Uhrzeit werden noch bekanntgegeben. Ansprechpartnerin bei der Stadt Friedrichshafen für die Mitglieder des Gestaltungsbeirates, Bauherren und Architekten ist Andrea Fuchs. Sie leitet seit 1. Februar 2019 die Geschäftsstelle des Beirates für Architektur und Stadtgestaltung (Gestaltungsbeirat). Die Geschäftsstelle befindet sich im Technischen Rathaus ist montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Zum öffentlichen Teil der Sitzungen, die immer um 14 Uhr beginnen, ist die Bevölkerung eingeladen. Die Termine für 2019 und das erste Halbjahr 2020 stehen bereits fest: 24. April 2019, 10. Juli 2019, 25. September 2019, 29. November 2019, 29. Januar 2020, 1. April 2020, 17. Juni 2020. Die Sitzungstermine oder eventuelle Terminverschiebungen werden jeweils vorher in den Medien angekündigt. Die Sitzungen finden im Sitzungssaal des Technischen Rathauses in der Charlottenstraße statt. Je nach Bedarf können auch zusätzliche Termine vereinbart werden.