Wolfgang Gerke ist neuer Leiter des Häfler Polizeireviers

Bereits zum 1. Januar dieses Jahres ist Polizeioberrat Wolfgang Gerke vom Innenministerium zum kommissarischen Leiter des Polizeireviers Friedrichshafen bestellt worden. Nun hat er offiziell seinen Dienst in Friedrichshafen aufgenommen.

Gerke hatte nach dem erfolgreichen Masterstudium an der Deutschen Hochschule für Polizei zunächst drei Jahre im Lagezentrum des Innenministeriums gearbeitet, bis er Ende Oktober 2011 die Leitung des Polizeireviers in Wangen übernahm. Im Herbst 2017 wechselte er in den Projektstab nach Biberach, der für die Umsetzung der von der Landesregierung beschlossenen Veränderungen der Gesamtstruktur der Polizei Baden-Württemberg zuständig war.

Gerke ist damit kommissarischer Nachfolger von Polizeidirektor Uwe Janitschek, der seit Anfang Oktober des vergangenen Jahres beim Polizeipräsidium Offenburg tätig ist.