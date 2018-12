Ein unbekannter Einbrecher hat am Samstagabend gegen 21.15 Uhr versucht, in eine Erdgeschosswohnung in der Unteren Mühlbachstraße in Friedrichshafen einzusteigen. Er wurde allerdings gestört, wie die Polizei mitteilt.

Der Unbekannte hatte bereits die Terrassentür mit einem Hammer beschädigt, wurde dann aber vom Wohnungsinhaber überrascht, woraufhin er zu Fuß in Richtung Klinikum flüchtete. Kurze Zeit später wurde von Zeugen ein silberner Kleinwagen gesehen, der schnell in die Manzeller Straße fuhr. Der Einbrecher ist laut Polizei etwa 20 bis 30 Jahre alt, hat eine athletische Figur und trug einen dunklen Kapuzenpulli, dunkle Handschuhe und eine weiße Staubmaske Er führte einen weißen Hammer mit Holzstiel mit sich.