Wohnungseinbruch in Ailingen: Diebe stehlen Kreditkarten und Sparbücher

Bargeld, Kreditkarten und Sparbücher haben bislang Unbekannte am Dienstag, zwischen 20.15 und 22 Uhr bei einem Einbruch in ein Wohnhaus am Schwarzen Brunnen in Ailingen erbeutet. Die bislang unbekannten Täter hatten sich über eine aufgebrochene Kellertür Zutritt in das Gebäude verschafft und anschließend sämtliche Schränke und Behältnisse durchsucht.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges in Ailingen beobachtet haben , werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/7010, in Verbindung zu setzen.