Der Grundstückseigentümer und sein Architekt haben die erste Hürde für eine Bebauung der Obstwiese zwischen Möwenstraße, Reiher- und Schwanenweg genommen. Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, das Verfahren zum Aufstellen des Bebauungsplans „Kirschgarten Seemoos“ einzuleiten. Wie berichtet, sollen in dem etwa einen Hektar großen Plangebiet acht neue Wohnhäuser entstehen.

Bei den Ratsfraktionen kam der Plan grundsätzlich sehr gut an, nicht zuletzt, weil er keine extreme Verdichtung, sondern eine relativ lockere Bebauung mit Raum für Grünakzente vorsieht. Einige prägende Bäume sollen möglichst erhalten bleiben. Von einer „verträglichen, maßvollen Innenentwicklung, die Wohnraum in sehr guter Lage schafft“, sprach CDU-Rat Hannes Bauer, von einem „qualitativ hochwertigen Wohngebiet“ FDP-Rätin Gerlinde Ames. Jochen Meschenmoser von den Freien Wählern lobte die „schlüssige und durchdachte Planung“, die auch SPD-Rat Karl-Heinz Mommertz als „beispielhaft positiv“ bewertete.

Etwas zwiegespalten äußerte sich Gerhard Leiprecht von den Grünen. Schade sei es um die Kirschbäume, die der Bebauung weichen müssen, kritisch sah Leiprecht auch die Tatsache, dass die geplante Tiefagarage so viel Platz in Anspruch nehmen wird, dass wenig Möglichkeiten bleiben, um neue Bäume zu pflanzen. Er sehe aber auch die andere Seite: dass Friedrichshafen Wohnungen braucht – und zwar in allen Preislagen.

Kritische Töne begleiteten auch die Zustimmung der ÖDP. So äußerte auch Annedore Schmid Bedauern über die wegfallenden Kirschbäume, ebenso dazu, dass die Häuser mit Flachdach geplant sind. Außerdem würde sie es begrüßen, wenn ein Gebäude weniger gebaut werden würde.