Wohngemeinschaften stehen vor neuen Herausforderungen

Das Coronavirus hat auch das Leben von Menschen mit Behinderungen auf den Kopf gestellt. Auch wenn sich im öffentlichen Leben allmählich einiges normalisiert, bleiben für viele von ihnen noch erhebliche Einschränkungen bestehen, heißt es in einem Pressetext der Stiftung Liebenau.

In der Marienstraße in Friedrichshafen leben Menschen mit Unterstützungsbedarf in Wohngemeinschaften und Einzel-Appartements, die unterschiedlich selbstständig sind. In der Vor-Corona-Zeit gingen die meisten ihrer Arbeit in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM) nach. Die Mitarbeiter-Teams in den Wohnungen waren schwerpunktmäßig morgens und abends präsent. Doch nun sind sie auch tagsüber gefragt. Zu ihnen gehört Teamleiter Robert Jörg. „Wir mussten eine neue Struktur aufbauen. Doch wir haben uns immer mehr optimiert“, erzählt er.

Selbstbestimmte Teilhabe am öffentlichen Leben ist zurzeit sehr eingeschränkt. Was bleibt, sind Freiräume im häuslichen Bereich. Mitarbeiter strukturieren mit den Bewohnern zusammen den Tag, planen, kochen und organisieren den Haushalt sowie die Freizeitgestaltung. Da zum Wohnhaus kein Garten gehört, freut sich Jörg besonders über die unkomplizierte Erlaubnis von Pfarrer Bernd Herbinger, die gegenüberliegende Wiese der Canisius-Kirche für regelmäßige Bewegung nutzen zu dürfen.

„Wir versuchen, auf verschiedenen Ebenen kreativ zu sein“, sagt Jörg. Paare, die nicht zusammenwohnen, können sich derzeit nur eingeschränkt sehen. Da ist Einfallsreichtum gefragt. Ein älteres Paar etwa macht es wie bei „Romeo und Julia“: Der Mann sitzt beim Besuch auf seinem Gehwagen unten und seine Lebensgefährtin oben auf dem Balkon. Einem anderen Paar mussten die Mitarbeiter Besuche verweigern, weil sich beide nicht an die Vorgaben hielten.