Alles richtig gemacht hatte Nikolai Geršak zum Geburtstag „30 Jahre Woehl-Orgel“ in St. Nikolaus. Ganz bewusst weg vom starren Konzertablauf war die „Orgelnacht“ in drei Abschnitte mit jeweils kleinen Pausen aufgeteilt, in denen die Erfrischungen der Sektbar von Philipp John (Gessler 1862) gerne angenommen wurde.

Aktive Geburtstagsgäste waren Matthias Balzer und Thiemo Janssen, zwei Vorgänger von Geršak im Kantorenamt und Kenner der Woehl-Orgel. Zusammen mit dem Frauenterzett von St. Nikolaus und dem Saxofonist Benjamin Engel konnten die drei Organisten die faszinierenden klanglichen Möglichkeiten der „Königin der Instrumente“ im Kirchenraum mit ganz unterschiedlichen Facetten aufblühen lassen. „Ehrengast“ war der Erbauer der Woehl-Orgel, der inzwischen 78-jährige Gerald Woehl, dem Geršak in kleinen Interviews zusammen mit dem jeweiligen Organisten vor jedem Konzertblock kleine Anekdoten um die Orgel entlockte.

Orgel als Begleitinstrument

Passend in diese aufgelockerte Stimmung eröffnete Matthias Balzer, vor 30 Jahren erster Organist der neuen Orgel, mit dem beliebten Präludium G-Dur BWV 541 das Konzert. In hell klingender Registrierung, fröhlich mitreißendem Überschwang erklang das lockere „präludieren“ vom Pedal durch alle Manuale. Im Mittelpunkt seines Auftritts stellte Balzer die Orgel als Begleitinstrument. Die dezente Zurücknahme mit variantenreicher Registrierung gab Hedwig Sauter, Sopran, Verena Witzig (Mezzosopran) und Lucia Sauter (Alt) harmonische Stütze für ihre zart entwickelte Dreistimmigkeit in Rheinbergers „Salve Regina“ und „Ave Maria“ von Francis Poulenc. Ein besonderer Hörgenuss war „Laudate pueri“ (Ihr Kinder Israels) von Felix Mendelssohn. Klare Kanoneinsätze, im legato gesungene leichte Koloraturen und kräftige homophone Blöcke über eigenständiger Begleitung, gaben der Motette einen innigen Charakter. Im Solostück „Dieu parmi nous“ (Gott unter uns) von Olivier Messiaen zog Balzer buchstäblich alle Register: Starke Cluster, grelle Farben, bewusste Dissonanzen, ostinate Rhythmen und schnelle Laufpassagen über wuchtigen Pedalbässen gaben der Toccata brillanten Glanz.

Vom Barock bis zur Post-Romantik spannte Thiemo Janssen den Bogen für die Orgel als Soloinstrument. Die drei Sätze aus „Veni creator Spiritus“ (Pfingsthymnus) von Nicolas de Grigny lebten vom festlich-vollstimmigen Spiel, prachtvollen Verzierungen und schnellen, durchsichtig fugierten Abschnitten. Die neun Variationen des Pachelbel Chorals „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ bekamen mit der ganzen Vielfalt und Feinheit der Register der Woehl-Orgel jeweils besonderen Charakter. „Piece héroique“ von César Franck gab Jannsen die Möglichkeit, seine Virtuosität glanzvoll auszuspielen.

Beim Duo Benjamin Engel & Nikolai Gersak mit Titeln aus ihrer neuen CD „Our Favourite Tunes“ konnte man sich einfach (auf den harten Kirchenbänken) zurücklehnen und genießen. Der satte Saxofonklang, immer gefühlvoll dem Kirchenraum angepasst, traf auf den Klangzauberer Geršak, der der Orgel alle möglichen jazzigen Spielarten entlockte. In den beiden Eigenkompositionen von Geršak „Blues for Jimmy“ und „Bad extreme“ war die melodische Vielfalt, die einnehmenden Dialoge des bestens aufeinander eingespielten Duos zu bestaunen. Nach dem Hit „Spain“ von Chick Corea, mit saubersten Unisonopassagen, Improvisationen vom Feinsten, bedankte sich das zahlreiche Publikum mit lang anhaltendem, im Stehen gespendetem Applaus für diese besondere „Orgelnacht“.