Wochenrapport, exotische Inseln, Rauchfleisch: Eine letzte Liebeserklärung an die Telefonzelle

Telefonzellen werden nach deren Ausbau fachgerecht entsorgt, recycelt oder zum Kauf angeboten , wenn noch in einem guten Zustand sind. Die schlechte Nachricht der Telekom: Gelbe Häuschen gibt es nicht mehr zu erwerben. Interessierte erhalten Informationen per E-Mail an

Wie viele Telefonzellen genau noch im Bodenseekreis und im Kreis Lindau stehen, kann die Telekom nicht genau sagen. In Deutschland insgesamt sind von einst mehr als 160.000 laut Pressestelle momentan 12.000 übrig, die jetzt allerdings abgeschaltet und bis Anfang 2025 abgebaut werden. Höchste Zeit, das Handy kurz wegzulegen und in Erinnerungen zu schwelgen. Dabei geht es um den töchterlichen Wochenrapport, exotische Inseln und Rauchfleisch. Eine letzte Liebeserklärung an die Telefonzelle.

Kuscheliger Quadratmeter

Tanja Poimer: Wer heutzutage nicht innerhalb von 45 Sekunden auf eine Handy-Nachricht antwortet, gilt als verschollen. In der guten alten Telefonzellenzeit waren Eltern schon dankbar, wenn das gerade volljährig gewordene Kind während der vierwöchigen Interrail-Reise einmal angerufen hat. Öfters war auch schier unmöglich: kein Häuschen, keine Devisen, kein Durchkommen, keine Zeit.

In den späteren Teenager-Jahren bot sich die damals noch gelbe Zelle außerdem im Winter als Treffpunkt an. Vier Freunde, eine Kippe – rein in die gute Stube, die damals selbstverständlich noch mit einem Aschenbecher ausgestattet war.

Auf einem Quadratmeter war es kuschelig warm und dank gemeinschaftlichen Gepaffes hing auch rasch der betörende Duft von Rauchfleisch in der Luft. Und nicht zu vergessen: Telefonieren war ebenfalls möglich. Wenn dann das Kleingeld ausreichte, der Telefonhörer noch vorhanden war, und am Ende der Leitung jemand ranging.

Nachbarschafthilfe

Heike Kleemann: Am Telefon fasst man sich kurz, sagt nur das Nötigste, und die meisten Anrufe sind eh überflüssig, Das denken meine Eltern eigentlich bis heute. Als ich vor sehr vielen Jahren meine erste Studentenbude bezog, stand deshalb gar nicht zur Debatte, dass sie mir dort ein Telefon finanzierten, und das bisschen eigene Geld aus Studentenjobs floss halt nur unregelmäßig. Also wanderte ich jeden Samstag zur Telefonzelle, um ein Lebenszeichen zu geben und zu versichern, dass es super läuft mit dem Studium.

Blieb der Anruf mal aus (höchst selten natürlich und nur aus gutem Grund), hatten meine Eltern allerdings kein Problem damit, bei meinen Nachbarn anzurufen und mich von ihnen aus der Wohnung klingeln zu lassen. So viel zu „Telefon braucht man nicht“. Das ging etliche Jahre so, ich lernte meine Nachbarn in dieser Zeit gut kennen, doch irgendwann wurden meine Eltern dann doch weich, und meine Ausflüge zur Telefonzelle waren vorbei. Die Nachbarn besuchte ich weiter, aber nur noch zum Kaffeetrinken und damit sie sich keine Sorgen um mich machten.

Achtung, Telefonscherz!

Mark Hildebrandt: Ein Freund hat Telefonkarten gesammelt. Die hatten verschiedene Motive. Und oft waren noch Restbeträge drauf. Die haben wir dann für Telefonscherze in Telefonzellen genutzt.

„Die bestellte Pizza braucht eine Stunde länger. Aber Sie kriegen eine umsonst dazu.“ „Wir haben Ihr Auto abgeschleppt. Stellen Sie sich nächstes Mal einfach nicht ins Halteverbot.“ „Wir haben gesehen, was Sie gestern im Garten vergraben haben.“

Wenn der Hörer wieder in der Gabel hing, haben wir uns gekrümmt vor Lachen. Dass uns jemand mit unseren Kinderstimmen nicht glauben würde, darüber haben wir damals sicher nicht nachgedacht. Bleibt die Hoffnung, dass am Ende nicht doch noch jemand wirklich Spuren im Garten beseitigt hat ...

Gruß an die Jungferninseln

Martin Hennings: Für junge Wilde der 80er-Jahre war die Telefonzelle gelegentlich das Tor zur weiten Welt. Denn im Häuschen befand sich meist eine Liste mit den Vorwahlen aller Staaten auf dieser Welt. Zu vorgerückter Stunde und nicht immer ganz nüchtern haben wir die dann ausprobiert – und sind gelegentlich auch durchgekommen.

So kamen dann Zufallsamerikaner in den Genuss unserer weltpolitischen Einschätzungen, Telefonanschlusseigner im Vatikan durften sich unsere Analyse des päpstlichen Wirkens anhören. Was wir dem anderen Ende auf den Jungferninseln erzählt haben, das verrate ich an der Stelle aber nicht.

Telefonnummern im Kopf

Jens Lindenmüller: Wenn ich an Telefonzellen denke, habe ich zwei Bilder vor Augen: Karl Dall am Spaßtelefon und fünf Musiker, die sich samt Instrumenten in eine solche Zelle quetschen, um dort zusammen ein Liedchen zum Besten zu geben.

Beide Szenen stammen aus TV-Shows der 1980er- und 1990er-Jahre und dienten uns als Vorbild. Telefonscherze mit ungeliebten Lehrern bereiteten uns große Freude, und natürlich mussten wir auch ausprobieren, wie viele von uns in eine Telefonzelle hineinpassen – allerdings ohne Instrumente.

Ansonsten erinnere ich mich vor allem daran, dass in den Telefonbüchern in den Telefonzellen immer die Seiten herausgerissen waren, die man gerade gebraucht hat.

Wobei die wirklich wichtigen Telefonnummern damals natürlich allesamt im Oberstübchen abgespeichert waren. Die Nummer meines Kumpels aus der Grundschule weiß ich heute noch – meine eigene aktuelle Festnetznummer dagegen nicht.

So geht die Telekom vor

Zunächst wird die Münzzahlung bundesweit deaktiviert und bis zum ersten Quartal 2023 dann auch die Zahlungsfunktion mittels Telefonkarten und somit der gesamte Service eingestellt, teilt die Pressestelle der Telekom mit. Der Abbau der Telefonstellen erfolge im Anschluss. Rund 3000 Standorte werden als sogenannte „Small Cells“, also kleine Antennen für die Verbesserung des örtlichen Mobilfunks, ohne öffentliche Telefonfunktion weiter genutzt.

Von trauriger Gestalt: So sah die Telefonzelle an der Bushaltebucht in der Häfler Friedrichstraße zuletzt aus. Jetzt ist sie schon nicht mehr da. (Foto: Christian Steiauf)

„Durch Hausanschluss und Handy ist die öffentliche Telefonzelle praktisch überflüssig geworden. Die Nutzung der öffentlichen Telefonie geht somit gegen Null. Der Hauptgrund für die Einstellung des Services ist daher die Unwirtschaftlichkeit. So gibt es rund 3.800 Standorte, an denen im letzten Jahr kein einziges Gespräch geführt wurde“, heißt es.

Im Schnitt mache ein öffentliches Telefon bei der Telekom nur noch wenige Euro Umsatz pro Monat. Das stehe in keinem Verhältnis zu den Unterhaltskosten, die den Umsatz um ein Vielfaches übersteigen würden.

Rückbau spart Energie

Zudem werden die geplanten Rückbaumaßnahmen laut Pressestelle erheblich Energie einsparen. Im Schnitt benötige ein öffentliches Telefon zwischen 500 und 1250 Kilowattstunden im Jahr – je nach Ausstattung. Mit der Abschaltung der ungenutzten Technik ließen sich so zwischen sechs und 15 Millionen Kilowattstunden jährlich einsparen.

Das entspreche dem Stromverbrauch von mehreren Tausend Wohnungen. Eine Verpflichtung zum Betrieb öffentlicher Telefone bestehe seit der Änderung des Telekommunikationsgesetzes Ende 2021 nicht mehr.