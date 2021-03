Wochenmarkt an Ostern vorverlegt

Wegen Karfreitag, 2. April, wird der Wochenmarkt auf dem Adenauerplatz in Friedrichshafen auf Gründonnerstag, 1. April, vorverlegt. Die Verkaufszeiten bleiben gleich und zwar von 8 bis 13 Uhr. Das Befahren des Markts ist von 6 bis 14 Uhr nur den Markthändlern erlaubt. Anlieger und Lieferanten können den Bereich während der Markts nicht befahren. Auf dem Wochenmarkt am Dienstag, 6. April, wird aufgrund der vorherigen Feiertage nur eingeschränktes Warensortiment angeboten. Der Schlemmermarkt auf dem Adenauerplatz lädt am Ostersamstag, 3. April, zum Kauf von frischen und regionalen Produkten aus unterschiedlichen Regionen ein. Der Markt beginnt um 9 Uhr und endet um 14 Uhr.