In der vergangenen Woche vom 22. bis 28. März sind Corona-Fälle im Karl-Maybach-Gymnasium und in der Grundschule Ettenkirch bekannt geworden. Das teilt die Stadt mit. In der Grundschule Ettenkirch und im Karl-Maybach-Gymnasium gab es je einen positiv auf Corona getesteten Fall. Für Schüler, Lehrkräfte und Betreuerinnen, die als Erstkontakt eingestuft wurden, wurde Quarantäne angeordnet, heißt es in der Pressemitteilung.