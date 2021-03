In einer städtischen Einrichtung für Kinder gibt es einen Corona-Fall: So wurde in der vergangenen Woche vom 15. bis 21. März ein Corona-Fall im Kinderhaus Wiggenhausen bekannt. Dort wurde ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet.

Die als Erstkontakte betroffenen Kinder und Fachkräfte befinden sich in Quarantäne, erklärt die Stadt in ihrer Pressemitteilung.