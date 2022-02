Wo brennt’s? - Jetzt entscheiden Sie, welches Thema wir als erstes recherchieren

Noch bis zum Wochenende haben Sie Zeit, abzustimmen. Am Montag, 21. Februar, beenden wir das Voting und geben das erste Recherche-Thema bekannt.

Auch die Redaktionen Tettnang und Lindau wählen Themen aus, über die Sie ab Mittwoch, 16. Februar, abstimmen können. Dabei werden wir Sie auch auf dem Laufenden halten, wie sich die Recherche anlässt, wo es Probleme gibt und ob das Thema tatsächlich genug Substanz hat, um in Print und Online aufbereitet zu werden.

„Wo brennt’s?“, haben wir unsere Leserinnen und Leser gefragt – und zahlreiche Antworten aus dem Bodenseekreis und dem Landkreis Lindau erhalten. Nicht alles davon können wir umsetzen, nicht alle vorgeschlagenen Themen fallen in die Zuständigkeit einer Lokalredaktion.

Aus allen Vorschlägen aus dem Raum Friedrichshafen haben wir sechs ausgewählt. Wir stellen sie nun online zu Abstimmung und werden das Thema mit den meisten Stimmen zuerst bearbeiten (Umfrage erscheint automatisch als Pop-up).

Wir sind gespannt, für welches Thema Sie sich entscheiden!

Radonbelastung im „Fallenbrunnen“?

Ein typischer Fall für eine offene Recherche: Das Gebiet „Fallenbrunnen“ weise eine hohe Radon-Belastung auf, schreibt uns eine Leserin. Wir müssen überprüfen: Was ist Radon? Ist die Belastung dort tatsächlich hoch? Ist das gefährlich? Was kann man – wenn es denn so ist – dagegen tun?

Mehrjährige Pflanzen für Friedrichshafen?

Die nicht bepflanzten Beete im Uferpark haben im vergangenen Jahr die Gemüter bewegt. Nun schlägt eine Leserin vor, dass künftig mehrjährige Pflanzen in den städtischen Grünflächen gesetzt werden. Das spare Geld und sei ökologischer. Stimmt das?

Photovoltaik auf den Großparkplätzen?

Beschreibung: Über die vielen ebenerdigen Großparkplätze von Industrie und Handel wird immer wieder diskutiert. Nun schlägt ein Leser vor, dort Photovoltaikanlagen zu installieren. Das helfe dem Klimaschutz und sei auch den geparkten Fahrzeugen zuträglich. Ist der Plan realistisch? Was sagen die Unternehmen? Was sagt die Stadt?

Päckchenstelle in der Innenstadt?

Über die Tatsache, dass nicht zuzustellende Päckchen nahe der Messe und nicht mehr am Stadtbahnhof abgeholt werden müssen, haben wir schon berichtet, auch über den Ärger darüber. Ist seitdem etwas passiert? Hat sich die Post etwas Neues überlegt?

Mehr Sichtbarkeit für Radler?

„Unbeleuchtetes Fahrrad, keine Rückstrahler, dunkel gekleidet, das Gesicht mit Mütze und Maske verhüllt“ – Radler, die so unterwegs sind, gefährden sich und andere, schreibt ein Leser. Er fragt, was die Polizei dagegen tut und bittet uns darum, die zweirädrigen Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren.

Warum klappern die Gitter?

Und noch ein Klassiker der Lokalberichterstattung: klappernde Regenablaufgitter in der Straßenmitte in der Siedlung „Am Riedlewald“. Auch darüber haben wir schon mal berichtet. Hat sich seitdem etwas getan?