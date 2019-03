WM-Dritte stellen beim VDI dribbelstarke Roboter vor

Mittlerweile hat es schon fast Tradition, dass die Mitgliederversammlung des VDI (Verein Deutscher Ingenieure) Bodensee-Bezirksvereins im Rahmen der Messe „all about automation“ in Friedrichshafen stattfindet. Mitte März hatte jedes VDI-Bodensee-Mitglied die Möglichkeit, über das vergangene Geschäftsjahr informiert zu werden und einen Ausblick auf das laufende Jahr 2019 zu erhalten. Als besonderes Highlight stellten dieses Jahr die Jugendlichen des Bildungszentrums Markdorf ihre Roboter vor, mit denen sie bei der Weltmeisterschaft in Kanada den dritten Platz beim Roboterfußball belegten.

Die Versammlung wurde, wie bereits im vergangenen Jahr, vom Vorsitzenden Wolfgang Horn geleitet. Der stellvertretende Vorsitzende Raimond Gatter sowie der Geschäftsstellenleiter und Schriftführer Armin Zeising wurden für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt, teilt der VDI mit. Weitere personelle Änderungen beim VDI Bodensee sind das Ausscheiden von Egon Gmeiner, der die Leitung des Seniorenkreises Ravensburg an Alfred Schmitt übergab. Der Arbeitskreis „Studenten und Jungingenieure“ hat mit Adrian Russ einen kompetenten zusätzlichen Leiter gefunden, heißt es weiter.

Eines der Höhepunkte der Veranstaltung war der Besuch der Roboter-AG des Bildungszentrums Markdorfs. Mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro hatte der VDI Bodensee dem Team die Reise nach Kanada zur Weltmeisterschaft ermöglicht. Die „Bodenseekrokodile“ zeigten und erklärten erstmalig beim VDI vor staunendem Publikum die Roboter, mit denen das Team sich in Kanada Bronze sicherte.

Als Neuigkeit aus dem Landesverband konnte über die Veranstaltungsreihe „Trendforum“ berichtet werden. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, sind wieder fünf Veranstaltungen in den fünf Bezirksvereinen mit dem Thema „autonome Systeme“ geplant. Die Veranstaltung des Bodensee-Bezirksvereins findet am 19. September in Kooperation mit den Firmen IFM und DHL in Tettnang unter dem Titel „3D Technologie für autonome Systeme und Anwendung in der Logistik“ statt.

Mit seinen 18 Arbeitskreis- und Bezirksgruppenveranstaltungen mit insgesamt über 1200 Teilnehmern und den 35 Veranstaltungen der Seniorenkreise mit fast 1000 Teilnehmern kann der VDI Bodensee auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Hinzu kommt eine solide Nachwuchsarbeit, wie der Verein schreibt. Die Mitgliederzahl war in 2018 leicht rückläufig, liegt aber im Trend des Hauptverbands und Landesverbands. Es konnten insgesamt 145 neue Mitglieder begrüßt werden.

Geehrt wurden zudem zahlreiche Mitglieder des VDI Bodensee für 25, 40-, 50-, 60- und sogar 65-jährige Mitgliedschaft. Zusätzlich erhielten die zu Ehrenden ab 50-jähriger Treue einen hochwertigen Glaswürfel mit Gravur des VDI-Bodensee-Bezirksvereins.