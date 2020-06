Am Freitag landete und startete erstmals wieder eine Passagiermaschine im Linienverkehr zu einem planmäßigen Flug, teilt der Flughafen Friedrichshafen mit. Die Fluggesellschaft Wizz Air habe mit dem Ziel Tuzla die Bedienung der Bodensee Region wieder aufgenommen.

„Für den Start des Flugbetriebes haben wir ein umfassendes Maßnahmenpaket vorbereitet. Gebuchte Passagiere dürfen nun wieder das Terminal betreten. Unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes und des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes wurden die Passagiere am Abend an den Check-in Schaltern in Empfang genommen“, sagt dazu die Pressestelle des Bodensee_Airports.

Auch wenn der Linienflugbetrieb damit wieder beginne, werde der Flughafen weiterhin am flexiblen Betriebskonzept festhalten und den Flugbetrieb nur für diese Linien- und Charterflüge, sowie für Flüge, die mit einer gewissen Vorlaufzeit angemeldet wurden, sicherstellen.