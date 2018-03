In die Räume des ehemaligen Marktkörble am Buchhornplatz ist wieder Leben eingekehrt. Am Montag hat dort Witt Weiden eine Filiale eröffnet. Das Sortiment umfasst Mode sowie Tag- und Nachtwäsche für Damen ab 50 und aufwärts. Außerdem können vor Ort Artikel aus dem Gesamtsortiment versandkostenfrei bestellt werden.

Die gute Verkehrsanbindung, das große Einzugsgebiet und der attraktive Platz in der Fußgängerzone nahe der Uferpromenade waren für das Unternehmen die Gründe, sich in Friedrichshafen niederzulassen, heißt es in einer Pressemitteilung.