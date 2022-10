Wissenswerkstatt bietet Mitmach-Workshops

Bereits zum zweiten Mal hat die Wissenswerkstatt Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren zu ihrem Zukunftstag Technik eingeladen. In verschiedenen Workshops konnten die Teilnehmer zu unterschiedlichen Themen tüfteln, forschen und bauen, wie es in einer Mitteilung heißt. Ihnen zur Seite standen sowohl die Mitarbeiter der Wissenswerkstatt als auch Vertreter der Träger und Unterstützer sowie Ehrenamtliche.

Verteilt waren die Workshops auf unterschiedliche Standorte. In den Räumen der Wissenswerkstatt in der SEE.STATT am Stadtbahnhof drehte sich alles um das Thema Energie. Die Jugendlichen bauten hier eine Gurkenglaslampe, die mit Solarstrom betrieben wird. In einem weiteren Kurs ging es um so genannte Grätzel-Zellen, die der Umwandlung von Lichtenergie in elektrische Energie dienen. Beim Energy Harvesting wurde ein Piezoelement so in eine Schaltung integriert, dass sie Bewegungsenergie in elektrische Energie umwandelt.

Im ZF Forum trafen sich weitere Teilnehmer. Mit 3D-Druckern der Elektronikschule Tettnang schufen sie kleine Figuren, die sie zuvor mit dem Modellierungsprogramm TinkerCAD konstruiert hatten. Im Nachbarraum führten ein ZF-Experte in das Thema Autonomes Fahren ein, bevor die Jugendlichen selbst Roboter programmieren durften.

Ebenfalls von ZF mitgestaltet wurde der Brennstoffzellenkurs. Nach einem Exkurs in den Einsatz dieser Technologie im Schwerlastbereich, bauten die Teilnehmenden jeweils ihre eigene Brennstoffzelle, die sogar eine Diode zum Leuchten brachte.

Weniger mit Dioden und mehr mit Sensoren hatte der Workshop von ifm elektronic zu tun. Sowohl die Vormittags- als auch die Nachmittagsgruppe baute aus verschiedensten Materialien eine Kugelbahn mit integrierter Sensortechnik. Einen Tauchgang in virtuelle Welten versprach der Workshop zu Augmented und Virtual Reality des IWT, der ebenfalls im ZF Forum stattfand.

Um die Kurse der Rolls Royce Power Systems „Python“ und „Cobots“ besuchen zu können, fanden sich die Teilnehmenden in deren Lehrwerkstatt ein. Ausbilder und Azubis führten die Nachwuchsprogrammierer in die Welt der Bits und Bytes ein.

Nicht weit davon entfernt sprühten bei Zeppelin Systems die Funken. Mit Hilfe einer integrierten Virtual-Reality- Brille und QR-Codes ging es um den richtigen Umgang mit einem hochmodernem Schweißgerät. Danach konnten die Jugendlichen das Gelernte unmittelbar in der realen Welt der Metallverarbeitung umsetzen.

„Wir waren mit den Teilnahmerzahlen sehr zufrieden“, wird Kathrin Hopkins, Geschäftsführerin der Wissenswerkstatt, in der Mitteilung zitiert. Mehr als 50 Jugendliche besuchten jeweils vormittags und. nachmittags die Angebote.