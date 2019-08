Wissenschaftler und Unternehmer tauschen sich aus

Im November findet an der Zeppelin-Universität zum vierten Mal die „Transcultural leadership summit“ statt. Die Konferenz beschäftigt sich mit den Herausforderungen kulturübergreifender Zusammenarbeit in Politik und Wirtschaft. Studierende, Wissenschaftler und Unternehmer sprechen am Donnerstag und Freitag, 14. und 15. November, gemeinsam darüber, wie sich die Zusammenarbeit über kulturelle Grenzen hinweg verbessern lässt. Passend zu den Europawahlen und den andauernden Spannungen in der Europäischen Union beschäftigt sich die Konferenz in diesem Jahr mit dem europäischen Kontinent. In den Jahren zuvor standen bereits China, Brasilien und Afrika südlich der Sahara auf dem Programm.

Die „Transcultural leadership summit“ wird vom Institut für „Leadership excellence“ der ZeppelinUniversität veranstaltet. 19 Studierende organisieren die Veranstaltung weitestgehend eigenständig und komplett ehrenamtlich. Kirsti Grund ist Studentin im vierten Semester und war schon im vergangenen Jahr Teil des Organisationsteams. In diesem Jahr hat sie zusammen mit ihrer Kommilitonin Laura Trattner die Leitung übernommen.

„Es geht vor allem darum, eine Veranstaltung zu organisieren, bei der sich praktisches Unternehmertum und wissenschaftliche Perspektive vermischen“, erklärt Kirsti Grund. Die Vorträge und Podiumsdiskussionen auf der Konferenz seien deshalb nur zu einem ganz kleinen Teil mit Wissenschaftlern besetzt. „Wir haben wirklich tolle Redner, die sich alle in irgendeiner Art und Weise praktisch mit Europa auseinandersetzen“, sagt Grund. Getragen wird die Veranstaltung vor allem von Sponsoren: Die Rolls-Royce Power Systems AG, die Zeppelin GmbH, SAP und die Zeppelin Universitätsgesellschaft unterstützen die Konferenz finanziell. Unter den Rednern und Talk-Gästen werden auch Führungskräfte der geldgebenden Unternehmen sein, beispielsweise Carlo Bevoli von SAP aus Markdorf.

Valerion Vincenzo zu Gast

Ein besonderes Glanzlicht der Gästeliste dürfte der Künstler Valerion Vincenzo sein. Für seine Ausstellung „Borderline. Frontiers of peace“ hat der Fotograf idyllische, europäische Landschaften fotografiert, die in der Vergangenheit Schauplätze blutiger Grenzkonflikte waren. Seit 2015 wandert die Ausstellung durch Europa, war unter anderem in Zagreb und Sarajevo zu sehen und gastiert aktuell in Berlin im Auswärtigen Amt. Im November kommt „Borderline. Frontiers of peace“ dann nach Friedrichshafen und wird vier Wochen lang in der Zeppelin Universität zu sehen sein. Im Rahmen der Konferenz führt Valerio Vincenzo die Teilnehmer selbst durch die Ausstellung. Ein ähnliches Projekt hat die Bloggerin Hannah White realisiert: Seit die Entscheidung für den Brexit gefallen ist, fährt die Fotografin und Politologin mit ihrem Fahrrad europäische Grenzen ab und schreibt auf ihrem Blog über ihre Reiseerfahrungen. Sie wird auf der Konferenz an einer Diskussion über europäische Werte teilnehmen.

Mit ihrem Konzept wollen die Studierenden auch ganz ausdrücklich Menschen ansprechen, die sich außerhalb des akademischen Sektors bewegen. „Wir wollen die wissenschaftliche Perspektive aufbrechen und mit Eindrücken aus der Praxis verbinden“, erklärt Grund. Die Konferenz sei eine Chance für Studierende und Unternehmen, durch Austausch voneinander zu lernen. Auf Diskussionsrunden und Vorträge an Tag eins folgen am zweiten Tag Workshops, bei denen die Teilnehmer die Gelegenheit haben sollen, sich praktisch und intensiv mit verschiedenen Aspekten europäischer Zusammenarbeit auseinander zu setzten. Die Veranstalter erwarten im Herbst rund 250 Teilnehmer, es ist die größte Konferenz dieser Art an der Zeppelin-Universität.