Wissenschaftler Professor Rafael Behr fordert Kulturwandel bei der Polizei

Um den „Missbrauch von Staatsgewalt“ ist es im Talk auf der Debattenplattform debatorial.de des Zeppelin-Museums gegangen, der ein besonders spannender Talk war, schreibt das Museum in einer Pressemitteilung. Darin forderte der Hamburger Polizeiwissenschaftler Professor Rafael Behr einen Kulturwandel in der Polizei. „Wir haben dort keine Rassismus- oder Extremismusaufklärungsstrukturen“, sagt der Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg für Kriminologie und Soziologie.

Behr machte deutlich, welche Anforderungen es an eine neue Kultur in der Polizei gebe. „Wir müssen diejenigen stärken, die einen guten Job machen wollen, die sich jetzt nicht trauen etwas zu sagen. Das heißt eine Kultur zu entwickeln, in der Gegenrede etabliert und gewünscht ist. Seine zentrale Forderung ist, eine unabhängige Institution zu gründen, die polizeiliches Handeln monitoren und im Zweifel auch als Schiedsinstanz fungieren könne.

Kinder, Senioren und Menschen, die auf den ersten Blick nicht militant wirken, machten einen nicht unerheblichen Teil bei Querdenker-Demonstrationen aus. Nach Leipzig habe die Polizei gelernt, dass auch Gewaltbereite darunter seien und diese in Berlin dann auch anders behandelt. „Es ist ein Lernprozess im Gange, da sich die Polizei scheut, mit eingeübten Mechanismen vorzugehen“, sagte Behr. Gerade die fast schon märtyrerhafte Haltung der Querdenker, vom Staat Gewalt zu erfahren, berge die Gefahr Bilder zu erzeugen, die gegen die Polizei genutzt werden könnten. Mit Behr diskutierten Charlotte Ickler, wissenschaftliche Mitarbeiterin Diskurs und Öffentlichkeit, und Ina Neddermeyer, Kuratorin und Leiterin der Abteilung Kunst im Zeppelin-Museum.

Die Debattenplattform ist seit dem 24. September online. Das Museum habe damit ein neues Ausstellungsformat etabliert, weg von einer Ergebnispräsentation hin zu einem diskursiven Prozess, an dem eine breite Öffentlichkeit beteiligt sei. Denn es werde in Zukunft verstärkt auch darum gehen, digitale Besucher zu gewinnen und an das Museum zu binden.