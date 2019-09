„wissen was geht“ ist ein voller Erfolg

Als erneut „vollen Erfolg“ hat der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis (WBF), Benedikt Otte, die 15. Sommerferienaktion „wissen was geht“ gelobt. Bei der Abschlussveranstaltung am Freitag in der Dornier-Baracke beim Flughafen berichtete er von 420 Schülern, für die Besuche in 43 teilnehmenden Unternehmen möglich wurden und dort berufliche Orientierungshilfe fanden. An acht Preisträger einer Fragebogenaktions-Verlosung überreichte er Preise.

Große und kleine Firmen konnten kennengelernt und bei zwölf ausgesuchten Terminen im Unterschied zu Bildungsmessen „Hand angelegt werden“, berichtete Otte und dankte dabei den Kooperationspartnern Agentur für Arbeit und Wissenswerkstatt, den Mediapartnern Schwäbische Zeitung und Südkurier, den Sponsoren RavensBuch, Meersburg-Therme und VfB-Volleyball sowie vor allem den Firmen, die den Schülern ab 14 Jahren die Tore geöffnet haben. Wie gut die Aktion mittlerweile im 15. Jahr während der Sommerferien ankommt, zeigt, dass sich dazu auch Schüler aus den Landkreisen Ravensburg, Lindau, Konstanz, Sigmaringen und Ostalbkreis gemeldet haben. Die meisten Teilnehmer kamen aus Friedrichshafen (110), Meckenbeuren (54), Markdorf (43), Tettnang (29) und Kressbronn (24). 40 Prozent besuchen Gymnasien und 41 Prozent Realschulen, 67 Prozent Schülern stehen 33 Prozent Schülerinnen gegenüber, was in früheren Jahren anders war. Benedikt Otte vermutet, dass Mädchen heute früher als Jungs wissen, welchen Berufsweg sie einschlagen wollen. Auffallend: Die Teilnehmer machen sich schon früh Gedanken über ihre Zukunft. Und: Nach den Firmenbesuchen und dem dort Gehörten und Erlebten war bei vielen ein zuvor gehegter Berufswunsch nicht mehr erste Wahl.

Nicht nur für die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis hat sich die neuerliche Ferienaktion mit dem Hineinschnuppern in Unternehmen gelohnt. Die Schüler gaben den Firmenbesuchen die Durchschnittsnote 1,5 und Benedikt Otte eröffnete die Chance, nächstes Jahr noch einmal teilnehmen zu dürfen. In diesem Zusammenhang warb er für eine Ausbildung bei den wirtschaftsstarken Unternehmen der Region, die nach wie vor nach Fachkräften suchen.