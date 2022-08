Wissen was geht in der Luftfahrt

„Was geht in der Getriebefertigung für die Luftfahrtindustrie?“ - das wissen die Schülerinnen und Schüler nach ihrem Besuch am Dienstag, 2. August, bei der Liebherr-Aerospace in Friedrichshafen, dem Getriebe-Kompetenzzentrum von Liebherr. Dort werden laut Mitteilugn des Unternehmens Getriebekomponenten gefertigt, die später in verschiedensten Hubschraubern und Flugzeugen weltweit im Einsatz sind.

Die Ausbilder der Ausbildungswerkstatt ebenso wie die Auszubildenden selbst gewährten den Jugendlichen Einblicke. Warum müssen die Verzahnungen für Luftfahrtgetriebe mit solch hoher Präzision gefertigt werden? Wie halten die Bauteile größte Hitze ebenso wie tiefste Temperaturen aus, ohne sich zu verändern? Wie kann ich mich dazu einbringen? Antworten auf viele Fragen gab es beim Rundgang durch die Fertigung ebenso wie beim Besuch der Ausbildungswerkstatt. Heiko Engels, Ausbilder am Standort Friedrichshafen: „Wer Interesse an Technik hat, sich für die Luftfahrt, für Qualität und Genauigkeit begeistert, der ist bei uns genau richtig.“

Am Standort Friedrichshafen bietet Liebherr-Aerospace die Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker an. Neben den Grundfertigkeiten bietet dieser Ausbildungsgang einen zusätzlichen Schwerpunkt in der Verzahnungsfertigung. Bewerbungen für eine Ausbildung am Standort Friedrichshafen sowie auch für die verschiedenen Ausbildungsberufe am Standort Lindenberg seien online unter www.liebherr.com möglich.