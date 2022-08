Wissen was geht bei Zeppelin Systems

Mehrere Jugendlichen haben bei der Aktion „Wissen was geht!“ am Donnerstag, 28. Juli, einen Einblick hinter die Kulissen bei Zeppelin Systems sowie dessen Ausbildungs- und dualen Studienplätze erhalten.

Auch dieses Jahr erhielten Schülerinnen und Schüler laut Mitteilung die Möglichkeit hinter die Kulissen bei Zeppelin Systems zu schauen. Zu Beginn stellte Klaus Burkhard, zuständig für die gewerbliche Ausbildung, den Teilnehmern das Unternehmen, dessen Geschichte und Geschäftsfelder vor und informierte über die verschiedenen kaufmännischen und gewerblichen Ausbildungsberufe sowie die dualen Studiengänge.

Im Anschluss daran folgte eine Führung durch die Produktionshalle und das Außenlager in der die Schüler mehr über das Produktportfolio erfahren haben und wie die einzelnen Produkte in der eigenen Fertigung hergestellt werden. Außerdem erklärte Burkhard ihnen wie die Schüttgüter in einer Industrieanlage in die Silos gelangen und von dort weitertransportiert werden.

Die Jugendlichen durften auch einen Blick in das Technikum und dessen Labor werfen, in dem Tests und Versuche mit Schüttgütern für Kunden im Industriemaßstab durchgeführt werden, um die Anlagenauslegung zu überprüfen und zu optimieren. Nach der Führung ging es in die Lerninsel der gewerblichen Auszubildenden und es wurden gemeinsam für jeden Teilnehmer ein Schlüsselanhänger mit dessen Namen angefertigt. Darüber hinaus gab es zahlreiche Gelegenheiten mit den gewerblichen und kaufmännischen Auszubildenden und dualen Studenten ins Gespräch zu kommen und sich über die Ausbildung und das Studium bei Zeppelin Systems auszutauschen und ausführliche Antworten auf Fragen zu erhalten.