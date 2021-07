„Wissen was geht“ bei Zeppelin Systems

Im Rahmen der Aktion „Wissen was geht!" haben fünfzehn Jugendliche am Donnerstag, 29. Juli, laut einer Mitteilung einen Einblick in das Unternehmen Zeppelin Systems erhalten. Klaus Burkhard, zuständig für die gewerbliche Ausbildung, stellte den Teilnehmern das Unternehmen, dessen Geschichte und Geschäftsfelder vor. Darüber hinaus erläuterte er alle Themen rund um die Ausbildung und die Möglichkeit eines dualen Studiums. Bei einem Betriebsrundgang zeigte Burkhard den Jugendlichen die Produktionshalle, verschiedene Abteilungen sowie die Außenlager. „Hier geht es um die Entwicklung, Fertigung und Montage von Silos und Anlagen für hochwertige Schüttgüter" erklärt Klaus Burkhard. „Super interessant war es, wir hätten nie gedacht was da alles dahintersteckt!" so waren sich die Jugendlichen einig und freuten sich schon auf die nächsten Termine bei der Ferienaktion „Wissen was geht!".