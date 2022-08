Wissen was geht bei der Stadtverwaltung

Wenn das Ende der Schulzeit näher rückt, stellt sich für die Jugendlichen die Frage, wie es nach der Schule weitergehen soll. Die Stadt Friedrichshafen bietet jungen Menschen in 13 Berufen und vier Studiengängen eine Ausbildung an. Bei „wissen was geht“ bekommen Jugendliche laut Mitteilung der Stadt einen ersten Einblick.

Bürgermeister Dieter Stauber begrüßte am Donnerstag, 4. August, gemeinsam mit Gülümser Yurtman, Referentin im Bereich Ausbildung bei der Stadt Friedrichshafen, die Jugendlichen im Großen Sitzungssaal des Rathauses. „Ich freue mich, dass Sie sich für einen Beruf bei der Stadtverwaltung interessieren. Ein Arbeitsplatz bei der Stadt ist nicht nur krisenfest, sondern bietet auch viele Weiterbildungs- und Entwicklungsperspektiven. Und er macht Freude: Sie helfen den Bürgerinnen und Bürger der Stadt bei ihren unterschiedlichen Anliegen“, so Bürgermeister Dieter Stauber.

Was genau man bei der Stadt alles lernen kann, stellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Ämtern bei einem Rundgang und bei Präsentationen.. Dazu gehören zum Beispiel die Vorstellung der Ausbildung für Verwaltungsfachangestellte, Fachangestellte für Bäderbetriebe, als Jugend- und Heimerzieherin oder -erzieher, Fachangestellte für Abwassertechnik oder die duale Ausbildung im Bereich Tourismus.

In den städtischen Bädern, im Spielehaus, in der Molke, im Klärwerk oder im Karl-Olga-Haus gibt es zahlreiche Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten. Insgesamt werden derzeit rund 60 Jugendliche bei der Stadtverwaltung ausgebildet.

Wer sich für eine Ausbildung bei der Stadt Friedrichshafen interessiert, kann sich mit Gülümser Yurtman, Telefon 07541 / 203 1126, E-Mail g.yurtman@friedrichshafen.de in Verbindung setzen. Alle Informationen rund um die Ausbildung bei der Stadt Friedrichshafen unter www.ausbildung.friedrichshafen.de.