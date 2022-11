Wissen Sie, was tauber Aktionismus ist?

Von blindem Aktionismus haben Sie schon mal gehört, oder? Aber kennen Sie auch tauben Aktionismus? Meine Kolleginnen und Kollegen schon.

Und das kam so: Wir saßen nichtsahnend in der Redaktion, als das deutlich hörbare Knattern eines Hubschraubers die Ruhe störte. Als wachsamster Teil der Redaktion war ich sofort auf Betriebstemperatur und tat, was ich am besten kann: Aufträge verteilen.

In der Folge löcherte eine Kollegin die Pressestelle der Polizei, die ja wissen musste, warum ein Heli über Friedrichshafen kreiste. Wusste sie aber nicht. Was allerdings nicht an den Beamten lag, sondern an der Tatsache, dass es kein Hubschrauber war, der knatterte, sondern ein Presslufthammer auf der Baustelle vor unserem Büro. Seit diesem Tag gucke ich brav aus dem Fenster, bevor ich Aufträge verteile...