Wirtschaftsschule will zeigen, wie sich mit Tablets lernen lässt

Die Digitalisierung im Unterricht schreitet voran: Die Wirtschaftsschule – eine Abteilung der Hugo-Eckener-Schule Friedrichshafen – wird ab dem neuen Schuljahr 2020/2021 Tablets im Unterricht einsetzen. Das teilt die Schule in ihrer neuesten Presseinformation mit. Für den digitalen Unterricht soll demnach jeder Schüler von der Schule ein Tablet erhalten.

Unterstützt und finanziert wird das Programm vom Ministerum Kultur, Jugend und Sport sowie vom Landkreis Bodenseekreis, dem Schulträger der Hugo-Eckener-Schule. 45 000 Euro steuert das Ministerium für die Beschaffung der Tablets bei.

Das Landratsamt Bodenseekreis baut wiederum im Berufsschulzentrum die WLAN-Infrastruktur für den Tablet-Einsatz auf; für die finanziellen Mittel sorgt der Digitalpakt und der Medienentwicklungsplan. An dem Tablet-Projekt nehmen zwölf Schulen in Baden-Württemberg teil. Die Wirtschaftsschule in Friedrichshafen ist eine davon. Der Tablet-Einsatz soll die fachlichen Kompetenzen der Schüler in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch fördern. Ein Projektziel ist laut Pressemitteilung die Stärkung der digitalen und kommunikativen Fähigkeiten. Ein weiteres Ziel ist die Vorbereitung der Schüler auf die digitale Arbeitswelt. Und ganz wichtig: der Tablet-Einsatz in der Schule oder zuhause soll Spaß, Freude und Erfolg beim Lernen bringen, heißt es weiter.

Das Lehrerteam der Wirtschaftsschule hat das Ziel, die individuelle Förderung der Schüler durch den Einsatz von Tablets noch besser zu gestalten.

Sowohl bei der Lernstandsdiagnostik, der Zuweisung individueller Aufgabenstellungen, der Lernbegleitung als auch der Leistungsmessung tragen die Tablets zu mehr Transparenz, Effektivität und vor allem auch zur Dokumentation der Lernstände für Schüler und Lehrer bei, ist das Team überzeugt.