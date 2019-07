Wirtschaftsschüler feiern Fachschulreife

Der diesjährige Abschlussjahrgang der zweijährigen Berufsfachschule (Wirtschaftsschule) an der Hugo-Eckener-Schule feierte sein erfolgreiches Bestehen der Fachschulreife. Insgesamt 18 Schüler erreichten das Ziel der Fachschulreife. Die Absolventen hatten sich die Feier verdient, denn die umfangreiche und schwierige Abschlussprüfung war anspruchsvoll und stellte die Schüler vor manch schwer zu lösende Aufgabe, informiert die Schule in einer Pressemitteilung.

Mit Erleichterung nahmen sie die freudige Nachricht vom Bestehen der Mittleren Reife entgegen. Bemerkenswert sei, dass beinahe alle Schüler eine Zusage für eine weiterführende Schule oder einen Ausbildungsvertrag in attraktiven Ausbildungsberufen unterschrieben haben, heißt es weiter.

Ein Cocktail für die Zukunft

Bei der Abschlussfeier „mixte“ Schulleiterin Sabine Harsch einen „Zukunfts-Cocktail“ für ihre Schüler: „Was gehört in diesen Cocktail? Eine große Portion Motivation, einen kräftigen Schuss Energie, ein Messbecher voller Begeisterung, Neugier und als letzte Zutat, quasi die Kirsche oben drauf: Ausdauer. Die Zutaten unseres Cocktails sind für Sie alle gleich, trotzdem wird jeder Cocktail anders werden in der Farbe, in den Inhaltsstoffen, im Geschmack.“

Klassensprecher Robi Leon Zyganik Morel moderierte die Abschlussfeier. Yasmin Akbenler und Tugcin Sagir trugen ihre kritischen Gedichte über ein veraltetes Frauenbild sowie über ein überzeichnetes Schönheitsideal vor und Jenny Schröder stellte ihren Erinnerungsfim „Wirtschaftsschule 2017 bis 2019“ vor. Die Schüler bedankten sich bei ihrer Klassenlehrerin Sylvia Deiringer, die in ihrer Rede den Weg zur Fachschulreife mit einer Wanderung verglich, bei der die Schüler zu einem festgelegten, nicht verschiebbaren Termin ans Ziel kommen müssen. „Sie haben diesen Weg erfolgreich beendet. Sie wurden in den zwei Jahren durch Kennenlerntage, Kompetenzanalyse mit Beratungsgesprächen, Berufsberatung und Lerntag gefördert. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und was meiner Meinung nach das Wichtigste ist, viel Freude bei allem, was Sie tun“.