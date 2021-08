Wirtschaftsministerin zu Gast in Fischbach

Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut hat im Rahmen ihrer Sommertour den Campingplatz der Familie Schlichte in Fischbach besucht. Die CDU-Landespolitikern möchte sich ein Bild über den derzeitigen Stand der Beherbergungsbetriebe nach dem Lockdown machen, heißt es in einem Pressebericht der Partei.

CDU-Bundestagskandidat Volker Mayer-Lay sprach in seinen Begrüßungsworten von einer „schwierigen Zeit für den Tourismus“. „Einen weiteren Lockdown können wir uns hier nicht mehr leisten“, fügte er an und appellierte an die Ministerin: „Wir haben hervorragende Wirtschaftsunternehmen am See, diese brauchen die Chance, sich selbst transformieren zu können“.

Campingplatzbetreiber Franz Schlichte sprach von Umsatzeinbußen von rund 20 Prozent, dennoch sei er optimistisch, was die Zukunft anginge. Ecocamping und vor allem Komfort auf dem Platz seien der Trend.

Nicole Hoffmeister-Kraut habe sich bei ihrem Rundgang beeindruckt gezeigt. Durch die Pandemie seien die Beherbergungsbetriebe in besonderer Weise herausgefordert. Der Tourismus im Land müsse nun schnell wieder wachsen. Dazu brauche es attraktive Angebote, die das Land gerne mit einem extra aufgesetzten Programm unterstütze, so die Ministerin.

Die Bundestagswahl sei richtungsweisend für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg. Die gesteckten ökologische Ziele könnten aus ihrer Sicht gut erreicht werden, dazu bräuchten die Firmen aber Sicherheit und Verlässlichkeit.