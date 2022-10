Wirtschaftsingenieure der DHBW erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Was unser Team auszeichnet ist die Tatsache, dass wir uns im dualen Studium an der DHBW Ravensburg befinden“, sagt Florian Fritsche. Gemeinsam mit Lukas Träger, Lars Rostock und Lucas Schönle entschied er den Wettbewerb für sich. „In diesem Wettbewerb wurden die Vorzüge der Verknüpfung von Praxis und Theorie ganz klar deutlich. Die Erfahrung, die wir außerhalb des Vorlesungssaals bei unseren dualen Partnerunternehmen Airbus Defence and Space und Bosch Energy and Building Solutions sammeln, haben uns den entscheidenden Vorteil gebracht“, ist sich Florian Fritsche sicher.

Die vier Studierenden der DHBW Ravensburg mussten sich in Vorrunde, Halbfinale und Finale beweisen. Beim Finale in München mussten zwei Fallstudien erarbeitet werden. Einmal war die Telekom der Auftraggeber – dabei ging es um den Einsatz von Augmented Reality in der Ausbildung. Bei einer Studie für den Auftraggeber PWC ging es um eine Analyse zum Thema Windkraft. Teamarbeit, Zeitmanagement, Belastbarkeit, analytisches Denken, Präsentationstechniken und Problemlösungskompetenzen will der Wettbewerb dabei fördern. All das kennen die DHBW-Studierenden nicht nur aus der Theorie, sondern auch schon aus der Praxis.

Der bundesweite KREATI Fallstudienwettbewerb bietet Studierenden des Wirtschaftsingenieurwesens die Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen auf die Problematiken unternehmerischer Praxis anzuwenden. Das Event ist das fachliche Aushängeschild des Verbands und wird einmal jährlich von wechselnden Hochschulgruppen ausgerichtet.