Wirte: Die Lage ist ernst, aber machbar

Inflation, Lohn- und Warenkosten, extreme Personalknappheit und jetzt auch noch die Energiekrise machen auch den Gastronomen im Bodenseekreis zu schaffen. Bei ihrer Hauptversammlung sprachen sie über ihre Situation und über Hilfe aus der Politik. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

„Wir sind hier touristisch geprägt und deshalb noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen“, fasste der Kreisvorsitzende Horst Müller die Situation zusammen. Angesichts der Kostenexplosion seien aber die 7 Prozent Mehrwertsteuer momentan nur ein schwacher Trost: „Eine dauerhafte Entfristung der 7-Prozent-Regel wäre deshalb sehr wichtig für uns“, so Müller. Denn man merke es auch am Gast: „Der Gang ins Wirtshaus ist immer am Ende des Tages. Da war der Gast schon beim Einkaufen, beim Tanken und schaut dann, was er noch im Geldbeutel hat. Wir Gastwirte sind sozusagen am Ende der Kette.“

Generell aber könne man sich über die Unterstützung aus der Politik nicht beklagen, fand Horst Müller: „Für die Branche wird in keinem Bundesland so viel getan wie in Baden-Württemberg.“

Thorsten Liszka, DEHOGA-Regionalgeschäftsführer in Ravensburg, informierte über aktuelle Neuerungen im Tarif- und Betriebsrecht. „Wir haben hier im DEHOGA unsere besondere Struktur mit den vielen Ortsverbänden als erste Anlaufstellen,“ lobte Liszka: „Das erleichtert uns die Arbeit ungemein.“

Bei den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder den gesamte Vorstand: Vorsitzender Horst Müller (Winzerstube Hagnau), 2. Vorsitzender Uwe Felix (Traube am See, Fischbach), Schatzmeisterin Silvia Göppinger (Hotel Schwedi, Langenargen), Fachgruppe Gastronomie: Christine Steidle (Sternen, Deggenhausertal), Fachgruppe Tourismus und Hotellerie: Reinhold Buck (Löwen, Langenargen), Fachgruppe Berufsbildung: Benjamin Danzeglocke (Adler Lippertsreute), Unternehmerfrauen: Maria Wirth (Wirthshof Markdorf), Kassenprüfer: Philipp Wittmann (Engel, Langenargen) und Peter Schöllhorn (Hirsch, Langenargen). Die Zahl der Beisitzer wurde auf 12 erhöht - auch, um alle Ortsstellen-Vorsitzenden offiziell im Kreisvorstand zu haben. Gewählt wurden Jürgen Waizenegger, Karl Heberle, Peter Marschall, Roman Wocher, Melanie Lehle-Celik, Ulrike Schühle, Andreas Liebich, Urs Bröcker, Michael Gröer, Lukas Waldschütz, Johannes Kettnaker und Martin Möcking.