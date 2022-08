Wird die Seegfrörne abgelöst?

Der Bodenseepegel sinkt und sinkt. Zwar ist er noch einige Zentimeter vom üblichen niedrigen Wasserstand im Frühjahr entfernt. Trotzdem drängt sich im Zusammenhang mit den immer heißeren Sommern und den weniger kalten Wintern eine Frage regelrecht auf: Wird die Seegfrörne in Zukunft abgelöst? Nämlich von so etwas wie einer Seetrockene? Denn wie sonst sollte die Figur des Heiligen Johannes je wieder nach Hagnau zurückkehren? Dass der See demnächst noch einmal komplett zufriert, scheint eher unwahrscheinlich.

Hilfe eines Heiligen wäre sicher vorteilhaft

Zugegeben: Dass der See austrocknet, ist wohl noch viel unwahrscheinlicher. Vorher verlandet er eher und das auch erst in mehreren Zehntausend Jahren. Und ob in dieser fernen Zukunft überhaupt noch jemand an Prozessionen über den See oder besser gesagt den Nicht-See interessiert ist? Dabei könnten wir die Hilfe eines Heiligen dann sicher gut gebrauchen.