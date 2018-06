Die Jugendgruppe der „Renngemeinschaft Graf Zeppelin“ im ADAC-Ortsclub Friedrichshafen wird ungeduldig: Sie wünscht sich wieder eine Kartbahn.

Sie haben einen Riesenspaß, sind hochmotiviert und werden immer schneller. Und das, obwohl sie zum Training bis nach Memmingen und Bopfingen kutschiert werden müssen, wo ihre Eltern und Betreuer erst einmal ihre 80 Kilogramm schweren Sportgeräte von diversen Hängern und Sprintern hieven müssen. Dank des Entgegenkommens ihrer älteren Vereinskollegen von der Supermoto-Abteilung in der „Renngemeinschaft Graf Zeppelin“ im ADAC-Ortsclub und der Messeleitung waren die Anfahrtswege zuletzt kürzer: Die Kart-Piloten der Jugendgruppe um „Enzo“ Franco durften vorübergehend in der Halle A 5 der Messe Gas geben.

„Wir wollen eine Kartbahn“, skandieren die 16 Mädchen und Buben der Jugendgruppe, deren Jüngste sieben Jahre alt ist, die mit vier Jahren bereits im Cockpit saß. Wieder eine Kartbahn in Friedrichshafen zu haben, wie es sie bis vor einigen Jahren am Flughafen gab, und ein Ende der bis zu zweistündigen Anfahrtswege, ist der Traum der Kinder. Doch das wird er wohl auf absehbare Zeit auch bleiben, denn ein Gelände im Umfeld Friedrichshafens zu finden, zeichnet sich nicht ab. Bürgermeister Stefan Köhler empfiehlt dem Verein, das Problem „inhäusig“ über eine Baumaßnahme zu lösen wie in Feldkirch und anderswo. Städtische Flächen in der notwendigen Größenordnung gebe es nicht mehr, und immissionsschutzrechtliche Anforderungen machten es einer so lärmintensiven Anlage nicht leichter.

Erfolgreicher Nachwuchs

So ist es allein Sache des Clubs, mit seinen Betreuern sowie den Eltern, den Kindern ihren Sport zu ermöglichen. Auch eine Unterstützung über die Sportförderrichtlinien der Stadt sei nicht möglich, bedauert Franco.

Die Nachwuchs-Piloten der „Rennsportgemeinschaft Graf Zeppelin“ haben in ihrem Alter teils eine ansprechende Karriere hinter sich. Der heute 13-jährige Niklas Kiesel saß schon mit dreieinhalb auf den motorisierten Untersätzen, Dennis Diemer (16) begann mit neun und Anna Ludescher (14) hatte mit vier Jahren das erste Mal Spaß am Kartfahren. Ilenia Franco, die Tochter von Jugendleiter „Enzo“, ist sieben Jahre alt und fährt schon, seit sie viereinhalb war.

Sogar am Geburtstag

Ob Lilli, Lars oder Lara, die in den Rennpausen Fußball spielen oder ihre Handys zücken, sie alle hoffen wieder auf eine Kartbahn in Friedrichshafen, ebenso wie Görken, der selbst an seinem zwölften Geburtstag zum Training kommt. Bis dahin bleiben zwei Stunden sonntägliche Anfahrt etwa nach Bopfingen – das Verladen der Sportgeräte nicht eingerechnet. (sig)