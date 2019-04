Der Alfred-Colsmann-Saal im Graf-Zeppelin-Haus ist gut gefüllt gewesen, als sich am Donnerstagabend rund 150 Mitglieder des Alpenvereins Friedrichshafen zu ihrer Mitgliederversammlung getroffen haben. Kein Wunder, stand doch der geplante Bau des neuen Alpinzentrums beim Sportpark im Mittelpunkt. Rund 5,6 Millionen Euro Baukosten sind dafür im Moment veranschlagt.

„Denken Sie an die Zukunft, haben Sie den Mut und packen das an“, appellierte der Vorsitzende Michael Abler. Die Mitglieder folgten den Vorschlägen nach intensiver Diskussion und stimmten mit überwältigender Mehrheit für eine detaillierte Entwurfs- und Kostenplanung. Dafür nimmt der Alpenverein rund 210 000 Euro in die Hand. Abler bedankte sich für die große Unterstützung. „Wir trauen uns diese Investition zu“, bekräftigte er.

Entscheidung im September

Endgültig über das Projekt abgestimmt werden soll bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im September, wenn das Ergebnis der detaillierten Kostenplanung vorliegt. Da es sich um ein städtisches Grundstück handelt und eine Änderung des Bebauungsplans dafür erforderlich ist, wird außerdem die Zustimmung des Gemeinderats benötigt. „Dieser ist das entscheidende Gremium“, wie Stefan Köhler, Erster Bürgermeister, feststellte. Der zweite Vorsitzende und Projektleiter Jörg Zielke präsentierte zuvor ausführlich den Stand der bisherigen Planungen. Waren im vergangenen Jahr noch Baukosten von 3,5 Millionen veranschlagt gewesen, kommen jetzt aufgrund aktueller Planungen weitere 2,1 Millionen Euro dazu. „Bei unserer ersten Kostenschätzung hatten wir den Bau kleiner und dafür mit einer späteren Erweiterung geplant. Aufgrund der räumlichen Voraussetzungen ist das technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll“, erklärte er.

Außerdem seien die Kosten für Sondergründung und Grundwasserhaltung dazugekommen, ebenso für die Außenanlagen und das überspringende Vordach, das aufgrund von Lärmschutzbestimmungen erforderlich ist. Allgemein seien die Baukosten gestiegen, alles zusammen habe schließlich zu der Kostensteigerung geführt. Um nicht noch teurer zu werden, sei beispielsweise der Keller gestrichen worden, der in den ursprünglichen Planungen enthalten war. „Das Finanzierungskonzept steht“, sagte der Projektleiter.

Insgesamt erwarte der Alpenverein für den Neubau Zuschüsse von verschiedenen Stellen von 1,59 Millionen Euro. Dazu gehören Leistungen der Stadt aufgrund der Sportförderrichtlinien, Gelder vom Bundesverband des Deutschen Alpenvereins und des Württembergischen Landessportbunds. Auch eine Befreiung von der Mehrwertsteuer bei den Baukosten stehe im Raum. Dies sei vom Finanzamt zu prüfen, so Zielke.

An den bisherigen Gebäuden im Schreienesch zeige die Stadt Interesse, hier sei man in Verhandlungen. Insgesamt bleibe ein Finanzierungsbedarf über zwei Millionen Euro, der über 20 Jahre getilgt werden könne. „Das Geld für die Tilgung möchten wir hauptsächlich mit den Eintrittsgeldern für die Kletterhalle, den Einnahmen aus dem geplanten Bistro und nur einem Teil der Mitgliedsbeiträge finanzieren“, erläuterte Zielke.

Das Alpinzentrum sei schließlich nicht die einzige Immobilie, zum Verein gehörten auch die Friedrichshafener Hütte im Verwall und die kleinere Lankhütte. „Wir würden diesen Weg nicht gehen, wenn wir nicht der Meinung wären, dass er richtig ist“, fasste der zweite Vorsitzende zusammen. „Können wir es uns leisten, diese Halle zu betreiben?“, war eine der Fragen der Zuhörer. „Vorsichtig geplant rechnen wir mit 107 Kletterern pro Tag. In unserer jetzigen Kletterhalle kommen zwischen 80 und 90 Besucher am Tag“, erläuterte Thomas Huber, Abteilungsleiter Klettersport. Außerdem werde mit einem Einzugsradius von 20 Kilometern gerechnet.

Weitere Diskussionen drehten sich um die Verteilung der Finanzierung zwischen Klettersportlern und Bergsteigern, da schließlich der gesamte Verein von dem Alpinzentrum profitieren werde. Schatzmeister Rainer Wilke versicherte, dass außer der im Vorjahr beschlossenen Erhöhung nicht an eine weitere Erhöhung der Mitgliedsbeiträge gedacht sei. „Wir möchten weiter in die Ausbildung unserer Leute und in unsere Hütten investieren“, erklärte er das Ziel.