„Wir setzen direkt an den Bedürfnissen der Kinder an“

Mit Sorge blickt die Kinderstiftung Bodensee nach eigenen Angaben auf die immens hohen Gas- und Strompreise und die steigenden Lebenshaltungskosten, die gerade die Familien, die bisher ohnehin schon Schwierigkeiten hatten, über die Runden zu kommen, noch extremer belasten. Oft seien die Kinder die Leidtragenden. Damit deren Bedürfnisse nicht zu kurz kommen, hat die Stiftung zahlreiche Projekte initiiert und ruft jetzt in ihrer Weihnachtsaktion wieder zu Spenden auf.

Kindern etwas vorzulesen fördert ihre Sprach- und Lesekompetenz. Darüber hinaus erfahren sie mit jeder Vorlesestunde wertvolle Aufmerksamkeit und Zuwendung. Umfragen zeigen, dass viel zu wenig vorgelesen wird, teilt die Kinderstiftung mit. Deshalb möchte sie die Lust am Lesen fördern und sei mit rund 80 Ehrenamtlichen in Kindergärten und Grundschulen präsent, um dieses Defizit auszugleichen. In dem Projekt „Luchs – Lernen und Chancen schenken“ helfen Lernpaten den Kindern und Jugendlichen, Lerndefizite aufzuholen und schulische Herausforderungen besser zu bewältigen.

Das Projekt „fit for life“ nimmt Bewegungsaktivitäten in den Blick. Hier sollen Mädchen und Jungen die Möglichkeit bekommen, Schwimmen und Fahrradfahren zu erlernen. Mit dem Konzept der „Möglichmacher“ werden dem Nachwuchs die Teilnahme an Förderaktivitäten in den Bereichen Sport, Musik oder Kultur ermöglicht. So konnte beispielsweise die musikalisch begabte achtjährige Lara (Name geändert) durch die Übernahme des monatlichen Beitrags der Gitarrenunterricht ermöglicht werden.

„Mit unseren vielfältigen Projekten setzen wir direkt an den Bedürfnissen der Kinder an. Die Kinder entdecken dadurch nicht nur ihre Fähigkeiten und Talente, sondern werden so auch in ihre Persönlichkeit gestärkt“, sind sich die Kuratoriumsmitglieder mit Maren Dronia, Projektleiterin der Kinderstiftung, einig. „Alle unsere Aktivitäten sind nur möglich dank des großen Engagements vieler Ehrenamtlicher und der wertvollen finanziellen Unterstützung von Spendern und Sponsoren,“ sagt die Kuratoriumsvorsitzende Hanna-Vera Müller und hofft auf wohlwollende Unterstützung.